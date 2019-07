Primark Warszawa w Galerii Młociny. Otwarcie w tym roku. Firma szuka aż 250 pracowników

Jak udało nam się dowiedzieć, Primark zostanie otwarty jeszcze w tym roku. Sieć odebrała już powierzchnię handlową od właściciela galerii. Teraz zaczynają się pracę nad urządzaniem wnętrza sklepu. Wiadomo, że zajmie dwa piętra. Podzielone zostaną one na modę męską, damską i dziecięcą. Wszystko wskazuje na to, że zakupy w Primarku zrobimy jeszcze przed świętami bożego narodzenia.

To będzie jeden z największych i najbardziej przyciągających sklepów w Galerii Młociny. Powierzchnia wynajęta przez Primark to 5,7 tys. mkw., z czego sama powierzchnia pod handel to ok. 3,7 tys. mkw. [resztę zajmą m.in. wewnętrzne schody ruchome - red.] - mówi nam Marcin Materny, członek zarządu Echo Investment. - Sklep znajdzie się w głębi galerii, będzie tzw. najemcą-kotwicą, anchor tenant, co oznacza, że ma siłę przyciągania klientów zarówno dla siebie, jak i dla całej galerii - dodaje.

- Współpracujemy z Primarkiem na co dzień, wspieramy ich we wszystkich sprawach które są związane z otwarciem sklepu i robimy wszystko, żeby marka Primark pojawiła się na handlowej mapie Warszawy jak najszybciej. Mamy świadomość, jak wielu ma fanów i jak duże jest oczekiwanie na dostęp do ich produktów w Polsce – mówi nam Marcin Materny.

Primark w Warszawie. Rekrutacja pracowników

We wrześniu rozpocznie się rekrutacja pracowników do polskiego oddziału Primarka. Firma zgłosiła zapotrzebowanie na 250 osób. Będą to nie tylko sprzedawcy, ale także cały personel, który będzie obsługiwał Primarka w Polsce. Prawdopodobnie firma wkrótce zdecyduje się otworzyć trzy kolejne sklepy w naszym kraju.

Primark to irlandzka sieć odzieżowa, która jest niezwykle popularna w Europie Zachodniej. Sklepy w Londynie czy Berlinie są oblegane szczególnie przez młode osoby. Wszystko ze względu na ceny, które w Primarku są zdecydowanie niższe niż w innych odzieżowych sieciówkach. Wśród klientów nie brakuje Polaków, którzy jadą na zachód często tylko po to, by zrobić zakupy w sklepie tej marki.