Program Dostępność Plus - spotkanie informacyjne

Szukasz dofinansowania na realizację projektów, które uwzględniają potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi - fizycznymi lub poznawczymi? Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone tematyce dostępności w programach finansowanych z funduszy europejskich. Spotkanie skierowane do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw odbędzie się 4 marca w Warszawie.

Program Dostępność Plus to pierwsze i kompleksowe ujęcie tematyki dostępności w Polsce. Jego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach.

Organizatorzy przygotowali spotkanie informacyjne, podczas którego opowiedzą o tym, czym jest dostępność, jakie są założenia programu Dostępność Plus, dla kogo jest przeznaczony oraz jakie są możliwe formy wsparcia. Przedstawiona zostanie również aktualna oferta PARP w kontekście działań z komponentem dostępności.

Spotkanie odbędzie się 4 marca w godz. 9.30-14.45, Golden Floor Center, ul. Sienna 39, Warszawa.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc jest ograniczona.

Więcej informacji i zapisy:

https://www.parp.gov.pl/index.php?option=com_parpevents&view=details&id=265