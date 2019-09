Projekt Góraszka. Nowe centrum handlowe pod Warszawą. Kino, park rozrywki, restauracje i 120 sklepów [WIZUALIZACJE]

Gdzie powstanie nowe centrum handlowe?

Nowy kompleks usługowo-handlowy połączony z parkiem rozrywki powstanie w miejscowości Góraszka, ok 20 kilometrów od Warszawy. Według inwestora centrum będzie doskonale skomunikowane ze stolicą, a to za sprawą węzłowi dojazdowemu włączonemu w projekt modernizacji trasy S17 i budowy drogi S2 - Południowej Obwodnicy Warszawy. - Dotarcie do Góraszki będzie szybkie i komfortowe - zapewniają inicjatorzy projektu.

Projekt Góraszka - co to będzie?

Nowa podwarszawska inwestycja ma być odpowiedzią na globalne trendy panujące wśród mieszkańców dużych aglomeracji. Mieszkańcy okolicznych miejscowości zyskają miejsce, które zapewni połączenie możliwości wygodnych zakupów z atrakcyjną formą spędzania czasu. Inwestorzy szczycą się również bezpośrednim sąsiedztwem Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, który posłużył za inspirację do zastosowania ekologicznych rozwiązań na terenie całego obiektu.