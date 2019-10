Projekt wnętrza domu kwadrantowego na Wilanowie nagrodzony w konkursie European Property Awards [ZDJĘCIA]

Nagroda European Property Awards przyznawana jest co roku najlepszym projektom architektonicznym i najlepszym designerom z krajów europejskich. Międzynarodowe jury doceniło w tym roku m.in. polskie studio architektury wnętrz PULVA, które odpowiada za projekt tzw. domu kwadrantowego na warszawskim Wilanowie. Koncepcja ta wyróżniona została w kategorii Interior Design Private Residence.

Czym jest dom kwadrantowy?

"Dom kwadrantowy" na Wilanowie powstał we dzięki współpracy dwóch biur architektonicznych - KWK PROMES, które zaprojektowało bryłę budynku, oraz pracowni PULVA, która odpowiada za architekturę wnętrza. Prace projektowe trwały od 2013 roku, a sam proces budowy został zakończony w 2018. Dom uzyskał nazwę „kwadrantowy” za sprawą zewnętrznego ruchomego tarasu podążającego za słońcem. Jest to ruchomy moduł inspirowany kwadrantem, dawnym przyrządem służącym do wyznaczania pozycji gwiazd.