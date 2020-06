Prokuratura potwierdza. Kierowca był pod wpływem narkotyków, usłyszał zarzuty. Szokujące ustalenia po tragedii w Warszawie

- Na mocy obowiązującego prawa będzie powołana komisja przez policję, gdzie również będą przedstawiciele miasta, która będzie wyjaśniać, co się wydarzyło - powiedział dziennikarzom.

W związku z wypadkiem na moście Grota-Roweckiego prezydent Rafał Trzaskowski natychmiast przerwał urlop i udał się do Warszawy, aby koordynować działania miejskich służb.

5 osób nie odniosło większych obrażeń, 17 poszkodowanych przebywa obecnie w miejskich szpitalach m.in. Bielańskim, Praskim, na Lindleya i na Solcu, a jedna osoba została przetransportowana helikopterem do kliniki w Grodzisku Mazowieckiem. Prezydent Rafał Trzaskowski udał się z miejsca zdarzenia do Szpitala Bielańskiego, gdzie obecnie przebywa część poszkodowanych.

W akcji wzięły udział 23 zastępy straży - 65 strażaków. Trwają przygotowania do podniesienia autobusu, którego część znajduje się na moście. Służby zabezpieczają teraz tył pojazdu, z którego trzeba wypompować gaz. Trwa też ustalanie przyczyn zdarzenia.

- Autobus wyjechał o 5.25, czas pracy kierowcy nie był przekroczony – mówi Tomasz Kunert, rzecznik ZTM.

Komenda Stołecznej Policji apeluje do innych uczestników ruchu drogowego o przekazanie policjantom nagrań z dzisiejszego wypadku.

AKTUALIZACJA:

Kierowca warszawskiego autobusu miejskiego 186, który w czwartek spadł z wiaduktu na Wisłostradę, był pod wpływem amfetaminy - potwierdziła warszawska prokuratura. Mężczyzna został zatrzymany i przesłuchany. Postawiono mu dwa zarzuty: spowodowania katastrofy w ruchu lądowym oraz posiadania narkotyków

Jak ustalił TVN Warszawa, kierowca w ostatnich tygodniach przebywał na urlopie i do pracy wrócił 21 czerwca. Ujawniono również, że mężczyzna cztery lata temu miał odebrane prawo jazdy - przekroczył wtedy dozwoloną liczbę punktów karnych. Gdy odzyskał prawo jazdy, zatrudnił się w firmie świadczącej usługi transportowe dla Warszawy. Łącznie kierowcy, który spowodował tragiczny wypadek grozi do 15 lat pozbawienia wolności. W tymczasowym areszcie mężczyzna pozostanie prawdopodobnie na co najmniej trzy miesiące.

