Promocje Lidl od 15 czerwca. Zobacz towary przecenione o ponad 50%. Polujesz na zniżki i okazje Lidla?

Co nowego ma w ofercie Lidl Online?

Lidl regularnie prowadzi promocje i wyprzedaże. Stale śledzimy ceny i sprawdzamy, które towary można kupić taniej przynajmniej o 50%. Zobacz najnowsze promocje Lidla. Sprawdź, co możesz kupić w okazyjnej cenie w internetowym sklepie Lidla. Przykładowo od 15.06.2020 w promocji Lidla jest produkt: MERADISO® Pościel flanelowa 140 x 200 cm.

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Promocje Lidl od poniedziałku 15.06.2020 Oto najnowsza promocja w Lidlu. Dostępny towar jest tańszy aż o 67%. Ta promocja Lidla zaczęła się w poniedziałek.Może zainteresuje cię ta promocja w internetowym sklepie Lidla. Pamiętaj, że oferta obowiązuje do zakończenia akcji promocyjnej lub do wyczerpania zapasów. MERADISO® Pościel flanelowa 140 x 200 cm 19,99 zł 59,90 zł (67% taniej)

Miękka i ciepła. Zachowuje rozmiar dzięki procesowi sanforyzacji. Praktyczny, kryty zamek. Łatwa w pielęgnacji - można prać w temp. do 60°C. Można suszyć w suszarce. Materiał wykonania 100% bawełna.

Promocja Lidl obowiązuje od poniedziałku 15.06.2020 Zobacz w sklepie Promocje Lidl od poniedziałku 15.06.2020 To nie koniec promocji w Lidlu. Znaleźliśmy też inne towary, które są w znakomitych cenach. Zobacz, co jeszcze Lidl oferuje taniej w swoim internetowym sklepie od 15.06.2020. Produkty w promocyjnych cenach dostępne są w internetowym sklepie Lidla.

Czy najbliższa niedziela będzie handlowa? Czy najbliższa niedziela jest handlowa? Czy sklepy będą otwarte?

ESMARA® Jeansy damskie 19,99 zł 49,99 zł (60% taniej)

Super skinny fit. Wąski krój z 5 kieszeniami. Komfort noszenia dzięki wysokiej zawartości bawełny. Wysokiej jakości markowy zamek błyskawiczny YKK. Elastan zapewnia optymalne dopasowanie. Wysokiej jakości wykończenie, wyjątkowo elastyczne i utrzymujące kształt. Dopasowują się do kształtu ciała, są bardzo miękkie i przyjemne w dotyku. Wytrzymała tkanina super stretch. Wyjątkowo elastyczne - utrzymują swój kształt.

Promocja Lidl obowiązuje od poniedziałku 15.06.2020 Zobacz w sklepie

Ingenuity™ Przenośna huśtawka bujaczek 99,00 zł 249,00 zł (60% taniej)

Twój maluszek może odpoczywać, huśtać się i bawić w komfortowej huśtawce. 6 różnych prędkości, które są utrzymywane na stałym poziomie w miarę wzrostu dziecka. Możliwość ustawienia czasu: 15, 30 i 45 minut. 6 melodii z regulacją głośności i funkcją automatycznego wyłączania. Siedzisko z wyjmowanym zagłówkiem. Z 2 pluszowymi zabawkami. Łatwo składany do przechowywania lub podróżowania. Huśtawka wymaga 4 baterii C (nie załączone). Materiał wykonania Pokrowiec na siedzenie i zagłówek: 100 % poliester. Rama: stal.

Promocja Lidl obowiązuje od poniedziałku 15.06.2020 Zobacz w sklepie

LIVERGY® Koszula męska 19,99 zł 39,99 zł (50% taniej)

Casualowy styl, idealna do codziennych stylizacji. Modny kołnierzyk typu kent. Naszywka na kieszeni na piersi. Długi rękaw z mankietami zapinanymi na 1 guzik. Z listwą guzikową. Komfort noszenia dzięki wykonaniu z czystej bawełny.

Promocja Lidl obowiązuje od czwartku 11.06.2020 Zobacz w sklepie ULTIMATESPEED® Zestaw mat samochodowych, 4 części 14,99 zł 29,99 zł (50% taniej)

Chronią wnętrze przed zabrudzeniem i zużyciem. Zapobiegają ślizganiu się i redukują odgłosy. Uniwersalne zastosowanie do prawie wszystkich typów samochodów osobowych. Mata po stronie kierowcy ze wzmocnioną ochroną pedałów. Z wytrzymałego materiału łatwego w pielęgnacji – nadają się do czyszczenia myjką ciśnieniową. Zestaw 4-częściowy. Materiał wykonania Materiał wierzchni: welur ze 100% polipropylenu. Tylna strona: powłoka z granulatu gumowego. Waga Rozmiar A: 1,9 kg. Rozmiar B: 1,95 kg. Rozmiar C: 1,8 kg.

Promocja Lidl obowiązuje od czwartku 11.06.2020 Zobacz w sklepie

ESMARA®Lingerie Biustonosz z fiszbinami 2 sztuki 14,99 zł 29,98 zł (50% taniej)

Model z fiszbinami. Komfort noszenia dzięki wysokiej zawartości bawełny. Elastan zapewnia optymalne dopasowanie. Regulowane ramiączka. Wyprofilowane miseczki. 2 sztuki w komplecie.

Promocja Lidl obowiązuje od środy 10.06.2020 Zobacz w sklepie

Esmara Loungewear Sweter damski 11,99 zł 34,99 zł (66% taniej)

Idealnie sprawdzi się podczas domowego relaksu. Materiał miękki i przyjemny w dotyku. Kolor szary: z kapturem oraz z naszytą patką na brzegu. Kolor czarny i petrol: z bocznym rozcięciem. Długi rękaw.

Promocja Lidl obowiązuje od środy 10.06.2020 Zobacz w sklepie ESMARA® Bluzka damska z wiskozy 14,99 zł 34,99 zł (57% taniej)

Klasyczny krój na wiele okazji. Materiał miękki i przyjemny w dotyku, dzięki wiskozie. Kolor czerwony: Kołnierz ze stójką i zakończenie rękawów z delikatną falbanką. Guzik i rozcięcie na karku. Rękawy z elastycznymi ściągaczami. . Kolor czarny/wzór i biały/wzór: elegancki nadruk. Kolor biały/wzór: Z wycięciem w kształcie litery V i rękawami 3/4. Z wygodnym, elastycznym ściągaczem. . Kolor czarny/wzór: dekolt w kształcie litery V z długą szarfą do wiązania w kokardę.

Promocja Lidl obowiązuje od środy 10.06.2020 Zobacz w sklepie

LIVARNOLUX® Żarówki LED 4,99 zł 11,99 zł (58% taniej)

Bez możliwości przyciemniania. Zestaw 3 szt.: 9,5 W - kształt gruszki. 5,2 W - przezroczysta. 5,5 W - kształt gruszki. . Zestaw 2 szt.: 3 W - świeczka. 4 W - świeczka przezroczysta. .

Promocja Lidl obowiązuje od środy 10.06.2020 Zobacz w sklepie

ESMARA® Jegginsy damskie XXL 19,99 zł 39,99 zł (50% taniej)

W modnym kroju, doskonale podkreślające figurę. Materiał miękki i przyjemny w dotyku. Elastan zapewnia optymalne dopasowanie. Boczne wstawki z elastycznej gumy.

Promocja Lidl obowiązuje od środy 10.06.2020 Zobacz w sklepie ESMARA® Jeansy damskie skinny 19,99 zł 44,99 zł (56% taniej)

Modny, dopasowany krój z 5 kieszeniami i standardowym stanem. Efekt lekko spranego jeansu. Nogawki wykończone przeszyciem. Komfort noszenia dzięki wysokiej zawartości bawełny. Dopasowują się do kształtu ciała. Kryty zamek błyskawiczny. Zapięcie na guzik. Szlufki na pasek.

Promocja Lidl obowiązuje od środy 10.06.2020 Zobacz w sklepie

PEPPERTS® Tunika dresowa dziewczęca 14,99 zł 29,99 zł (50% taniej)

Komfort noszenia dzięki wysokiej zawartości bawełny. Szary: Kaptur ze sznurkiem. Nadruk z przodu. . Czerwony: Kieszonka typu kangurek z przodu. Paski z napisem na rękawach. Boczne rozcięcia na dole. . Czarny: Błyszczący nadruk z przodu. Modne rękawy. Boczne rozcięcia na dole. .

Promocja Lidl obowiązuje od wtorku 09.06.2020 Zobacz w sklepie ESMARA® Sukienka damska XXL 9,99 zł 49,99 zł (80% taniej)

Punto di Roma to materiał, który bardzo ładnie układa się i nie ulega gnieceniu. Klasyczny krój sukienki zgrabnie układa się na sylwetce. Piękny fason podkreśli delikatnie kobiecą figurę. Materiał jest elastyczny, miękki i przyjemny w dotyku. Długi rękaw. Okrągły dekolt.

Promocja Lidl obowiązuje od wtorku 09.06.2020 Zobacz w sklepie

ESMARA®Lingerie Top damski do karmienia 2 sztuki 19,99 zł 39,99 zł (50% taniej)

Wygodny top na okres ciąży i po urodzeniu. Posiada klipsy do łatwego otwierania i zamykania w czasie karmienia. Strona wewnętrzna podtrzymuje pierś podczas karmienia. Bawełna pozwala skórze swobodnie oddychać. Regulowane ramiączka. 2 sztuki w komplecie.

Promocja Lidl obowiązuje od wtorku 09.06.2020 Zobacz w sklepie