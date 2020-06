Promocje Lidl od 5 czerwca. Zobacz towary przecenione o ponad 50%. Polujesz na zniżki i okazje Lidla?

Promocje w Lidlu ponad 50%. Sprawdziliśmy, jakie promocje obowiązują w internetowym sklepie Lidla od 05.06.2020. Zobacz, czy któraś z ofert promocyjnych w Lidlu jest dla ciebie ciekawa. Jakie zniżki obowiązują tym razem? Aktualnie w promocji Lidla dostępna jest na przykład taka oferta: ESMARA®Lingerie Top na koronkowych ramiączkach, 3 sztuki.

Oto najnowsza promocja w Lidlu. Dostępny towar jest tańszy aż o 55%. Ta promocja Lidla zaczęła się w piątek.Może zainteresuje cię ta promocja w internetowym sklepie Lidla. Pamiętaj, że oferta obowiązuje do zakończenia akcji promocyjnej lub do wyczerpania zapasów. ESMARA®Lingerie Top na koronkowych ramiączkach, 3 sztuki 14,99 zł 32,97 zł (55% taniej)

Idealne do noszenia solo lub pod ubraniem. Komfort noszenia dzięki wysokiej zawartości bawełny. Elastan zapewnia optymalne dopasowanie. Ramiączka wykończone elegancką koronką. Okrągły dekolt. 3 sztuki w komplecie.

To nie koniec promocji w Lidlu. Znaleźliśmy też inne towary, które są w znakomitych cenach. Zobacz, co jeszcze Lidl oferuje taniej w swoim internetowym sklepie od 05.06.2020. Produkty w promocyjnych cenach dostępne są w internetowym sklepie Lidla.

ESMARA® Bluzka z długim rękawem, 2 sztuki 14,99 zł 29,98 zł (50% taniej)

Optymalne dopasowanie dzięki domieszce elastanu. Paski/morski/niebieski: Z bawełną. Ładny dekolt w kształcie litery V. . Nadruk na całej powierzchni/morski/biały, paski/jasnoniebieski/morski: komfort noszenia dzięki wysokiej zawartości bawełny. Nadruk na całej powierzchni/morski/biały: idealna do łączenia z innymi rzeczami, elegancki okrągły dekolt. Paski/jasnoniebieski/morski: modny krój i dekolt łódkowy.

PARKSIDE® Grzechotka z wielofunkcyjną nasadką 14,99 zł 34,99 zł (57% taniej)

Uniwersalnie dostosowuje się do nakrętek lub śrub z profilem zewnętrznym. Przełącznik kierunku pracy w prawo i w lewo. Grzechotka z funkcją szybkiego odkręcania - obracana w obu kierunkach (72 zęby), 10 mm (3/8). Miękki uchwyt zapewniający wygodną pracę. Do nakrętek motylkowych, haków wkręcanych, bolców czworokątnych i śrub z łbem oczkowym (nie jest to pełnowartościowy zamiennik nasadek o rozmiarze od 8 do 21 mm / wyłącznie do prostych zastosowań). Materiał wykonania Stal chromowo-wanadowa. Uchwyt: polipropylen i guma termoplastyczna.



LIVERGY® Skarpety męskie, 5 par 9,99 zł 19,99 zł (50% taniej)

Wysoka zwartość bawełny. Optymalne dopasowanie i stabilność rozmiaru dzięki zastosowaniu włókna LYCRA®. Modne wzory. 5 par.



ESMARA®Lingerie Piżama damska flanelowa 14,99 zł 29,99 zł (50% taniej)

Piżama flanelowa to doskonały wybór nie tylko na zimę, ale również na jesień i wczesną wiosnę. Wybierając naszą piżamę zapewnisz sobie relaksujący odpoczynek. Zawartość bawełny gwarantuje, że skóra będzie mogła oddychać swobodnie. Spodnie z wpuszczaną gumką w pasie, tasiemką do wiązania. Wpuszczane kieszenie boczne. Koszulka z długim rękawem. Kolor granatowy/nadruk: dekolt wykończony koronką. Okrągły dekolt.

MERADISO® Pościel flanelowa 220 x 200 cm 39,99 zł 89,90 zł (56% taniej)

Miękka i ciepła. Zachowuje rozmiar dzięki procesowi sanforyzacji. Praktyczny, kryty zamek. Łatwa w pielęgnacji - można prać w temp. do 60°C. Można suszyć w suszarce. Materiał wykonania 100% bawełna.



ULTIMATESPEED® Zestaw mat samochodowych, 4 części 14,99 zł 29,99 zł (50% taniej)

Chronią wnętrze przed zabrudzeniem i zużyciem. Zapobiegają ślizganiu się i redukują odgłosy. Uniwersalne zastosowanie do prawie wszystkich typów samochodów osobowych. Mata po stronie kierowcy ze wzmocnioną ochroną pedałów. Z wytrzymałego materiału łatwego w pielęgnacji – nadają się do czyszczenia myjką ciśnieniową. Zestaw 4-częściowy. Materiał wykonania Materiał wierzchni: welur ze 100% polipropylenu. Tylna strona: powłoka z granulatu gumowego. Waga Rozmiar A: 1,9 kg. Rozmiar B: 1,95 kg. Rozmiar C: 1,8 kg.



CRELANDO® Akcesoria krawieckie 14,99 zł 29,99 zł (50% taniej)

Zestaw 1 Nici do szycia Dostosowane do wszystkich maszyn do szycia i materiałów. Z trwałego i odpornego materiału. Najlepsze właściwości szycia i przebiegu, także przy szybkiej prędkości szycia. Długość: 1.000 m. 100% poliester. . Igły do maszyny do szycia 5 x uniwersalne, wielkości 70-80-90-100. 5 x do jeansów, wielkości 80-90-100. . Nożyczki do nici Idealne do delikatnych prac. Do precyzyjnego cięcia przędzy lub nitek. Z praktycznym kółkiem na palec. Długość: ok. 13 cm. . Klamerki do tkanin Do delikatnego i szybkiego mocowania materiałów podczas szycia - bez użycia szpilek. W różnych kolorach. 6 sztuk. . Metr krawiecki na rolce W praktycznym pudełku z tworzywa sztucznego. Długość: ok. 150 cm. . Nici z efektem połysku Połyskujące nici do szycia do ozdobnych szwów. 3 szpulki po 50 m złota, srebrna i czerwona. Materiał: 75 % poliester, 25 % PET. . Zatrzaski W 3 różnych wielkościach. Do przyszycia. 30 sztuk. . . Zestaw 2 Gumy elastyczne Uniwersalne zastosowanie w gospodarstwie domowym i do hobbystycznego krawiectwa. Do prania w pralce automatycznej w temperaturze do 95 °C. Wraz z przyrządem do wciągania. 2 m szeroka elastyczna, 13 mm (60 % poliester, 40 % elastodien). 3 m super elastyczna, 8 mm (60 % poliester, 40 % elastodien). 3 m standardowa elastyczna, 6 mm (60 % poliester, 40 % elastodien). 4 części. . Agrafki W 4 rozmiarach. 120 sztuk. . Pinezki W różnych kolorach. 70 sztuk. . Naciągacz do prześcieradła 2 sztuki. Wymiary: każdy ok. 23 x 2,5 cm (dł. x szer.). Materiał gumki: 63 % poliester, 37 % elastodien. . Taśma do podwijania dołów i reperacji Z papi



PEPPERTS® Tunika dresowa dziewczęca 14,99 zł 29,99 zł (50% taniej)

Komfort noszenia dzięki wysokiej zawartości bawełny. Szary: Kaptur ze sznurkiem. Nadruk z przodu. . Czerwony: Kieszonka typu kangurek z przodu. Paski z napisem na rękawach. Boczne rozcięcia na dole. . Czarny: Błyszczący nadruk z przodu. Modne rękawy. Boczne rozcięcia na dole. .



ESMARA® Bluzka damska z wiskozy 14,99 zł 34,99 zł (57% taniej)

Klasyczny krój na wiele okazji. Materiał miękki i przyjemny w dotyku, dzięki wiskozie. Kolor czerwony: Kołnierz ze stójką i zakończenie rękawów z delikatną falbanką. Guzik i rozcięcie na karku. Rękawy z elastycznymi ściągaczami. . Kolor czarny/wzór i biały/wzór: elegancki nadruk. Kolor biały/wzór: Z wycięciem w kształcie litery V i rękawami 3/4. Z wygodnym, elastycznym ściągaczem. . Kolor czarny/wzór: dekolt w kształcie litery V z długą szarfą do wiązania w kokardę.

CRELANDO® Łatki na ubrania 14,99 zł 29,99 zł (50% taniej)

Wzmacniania i uatrakcyjnia tekstylia. Przeznaczone także do naszywania. Jeans i zwierzęta: 3 sztuki. Pomadka/wiśnie: 2 sztuki. Materiał wykonania Jeans: 100% bawełna. Pomadka/wiśnie: 100% poliester; przędza do haftu: 100% wiskoza. Zwierzęta: 100% poliester, przędza do haftu: 100% wiskoza.



MIOMARE® Szlafrok damski 29,99 zł 69,90 zł (57% taniej)

Niezastąpiony element każdej damskiej garderoby. Idealny towarzysz po kąpieli, podczas relaksu po pracy w domowym zaciszu. Dzięki naszemu szlafrokowi zapewnisz sobie w pełni udany odpoczynek. Przyjemnie miękki w dotyku z wysokiej jakości mikrowłókna. Łatwy w pielęgnacji – możliwość prania w pralce do 60°C. Chłonny i szybkoschnący. Długość do łydki. Kołnierz typu stójka. Dwie naszyte kieszenie. Pasek do zawiązywania. Długi rękaw.



LIVERGY® Podkoszulek męski XXL-4XL, 3 sztuki 14,99 zł 44,97 zł (67% taniej)

Komfort noszenia dzięki zastosowaniu czystej bawełny. Z okrągłym dekoltem. Z dekoltem w kształcie litery V. 3 sztuki.



CRELANDO® Nici lub przybory krawiecke, 4 zestawy 9,99 zł 34,99 zł (71% taniej)

Właściwośći Zestaw do szycia: Szpilki w praktycznym pudełku z poduszeczką na igły. Nici do szycia, 12 szpulek po 50m. Gumy (3 m, sportowa -elastyczna / 5m, super-elastyczna/ 5m, standardowa-elastyczna). Zestaw igieł 72szt.. • 8 igieł do wyszywania o różnych długościach • 8 igieł do cerowania o różnych długościach • 8 igieł krawieckich o różnych długościach • 5 uniwersalnych igieł maszynowych z płaskimi główkami o wielkościach: 70-80-90-100 • 5 uniwersalnych igieł maszynowych do jeansu z płaskimi główkami o wielkościach: 80-90-100 • 1 nawlekacz • 40 szpilek z perłowymi główkami. 1 miara krawiecka 150cm. . Zestaw przędz, 3x20g Przędza- pomarańczowy /malinowy/ zielony. Przędza- jasnozielony /jasnoniebieski/ niebieski. Przędza- jasnoniebieski /niebieski/ /ciemny granat. Przędza- jasnozielony / jasnoniebieski/ fioletowy. Bawełniana delikatnie połyskująca. Z instrukcją szydełkowania. Długość 50m. 4-nitkowa. . Materiał Zestaw do szycia 200szt. szpilki: stal szlachetna. 12 szpulek do szycia: 100 % bawełna. Gumy: standardowa-elastyczna: 55% poliester/ 45% elastodien super-elastyczna: 57% poliester / 43% elastodien sportowa -elastyczna: 56% poliester /44% elastodien. . Włóczka: 100% bawełna .



Esmara Loungewear Sweter damski 11,99 zł 34,99 zł (66% taniej)

Idealnie sprawdzi się podczas domowego relaksu. Materiał miękki i przyjemny w dotyku. Kolor szary: z kapturem oraz z naszytą patką na brzegu. Kolor czarny i petrol: z bocznym rozcięciem. Długi rękaw.



ESMARA® Sweter damski XXL 19,99 zł 44,99 zł (56% taniej)

Sprawdzi się doskonale w wielu stylizacjach. Swobodny krój daje możliwość łączenia z innymi częściami garderoby. Materiał miękki i przyjemny w dotyku, dzięki dodatkowi wiskozy. Okrągły dekolt. Długi rękaw. Kolor niebieski: z ozdobnymi guzikami.

CRELANDO® Przybory krawieckie 9,99 zł 19,99 zł (50% taniej)

Zestaw szydełek Szydełko 0,75 / 1,0 / 1,5 . szydełko 2,0 / 2,5 / 3,0 . szydełko 4,0 / 5,0 / 6,0 . . Druty bambusowe 9,0 / 10,0 druty bambusowe 9,0 / 10,0 . druty bambusowe 6,0 / 8,0 . druty bambusowe 3,0 / 4,0 . . Druty bambusowe 6,0 / 8,0 druty bambusowe 6,0 / 8,0 . Druty bambusowe do robienia skarpet. Zestaw bambusowych szydełek 3 sztuki. . Akcesoria do robótek ręcznych Akcesoria do robótek ręcznych z igłą. Zestaw szablonów do wykonywania pomponów. 2 liczniki rzędów, 24 znaczniki oczek, 1 miernik grubości drutów . .



ESMARA® Kardigan damski ciążowy 9,99 zł 39,99 zł (75% taniej)

Zaprojektowany tak, aby przyszła mama czuła się piękna i atrakcyjna. Efektowny krój dla przyszłej mamy, wygodny i luźny. Komfortowo otula ciążowy brzuszek, aby każda mama czuła się wspaniale każdego dnia. Kolor fioletowy: z tasiemką do wiązania. Kolor czarny i pasy: z szerokim kołnierzem.



ESMARA® Sukienka damska XXL 9,99 zł 49,99 zł (80% taniej)

Punto di Roma to materiał, który bardzo ładnie układa się i nie ulega gnieceniu. Klasyczny krój sukienki zgrabnie układa się na sylwetce. Piękny fason podkreśli delikatnie kobiecą figurę. Materiał jest elastyczny, miękki i przyjemny w dotyku. Długi rękaw. Okrągły dekolt.

