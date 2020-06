Promocje Lidl od 6 czerwca. Zobacz towary przecenione o ponad 50%. Polujesz na zniżki i okazje Lidla?

14,99 zł

29,99 zł (50% taniej)

Zestaw 1 Nici do szycia Dostosowane do wszystkich maszyn do szycia i materiałów. Z trwałego i odpornego materiału. Najlepsze właściwości szycia i przebiegu, także przy szybkiej prędkości szycia. Długość: 1.000 m. 100% poliester. . Igły do maszyny do szycia 5 x uniwersalne, wielkości 70-80-90-100. 5 x do jeansów, wielkości 80-90-100. . Nożyczki do nici Idealne do delikatnych prac. Do precyzyjnego cięcia przędzy lub nitek. Z praktycznym kółkiem na palec. Długość: ok. 13 cm. . Klamerki do tkanin Do delikatnego i szybkiego mocowania materiałów podczas szycia - bez użycia szpilek. W różnych kolorach. 6 sztuk. . Metr krawiecki na rolce W praktycznym pudełku z tworzywa sztucznego. Długość: ok. 150 cm. . Nici z efektem połysku Połyskujące nici do szycia do ozdobnych szwów. 3 szpulki po 50 m złota, srebrna i czerwona. Materiał: 75 % poliester, 25 % PET. . Zatrzaski W 3 różnych wielkościach. Do przyszycia. 30 sztuk. . . Zestaw 2 Gumy elastyczne Uniwersalne zastosowanie w gospodarstwie domowym i do hobbystycznego krawiectwa. Do prania w pralce automatycznej w temperaturze do 95 °C. Wraz z przyrządem do wciągania. 2 m szeroka elastyczna, 13 mm (60 % poliester, 40 % elastodien). 3 m super elastyczna, 8 mm (60 % poliester, 40 % elastodien). 3 m standardowa elastyczna, 6 mm (60 % poliester, 40 % elastodien). 4 części. . Agrafki W 4 rozmiarach. 120 sztuk. . Pinezki W różnych kolorach. 70 sztuk. . Naciągacz do prześcieradła 2 sztuki. Wymiary: każdy ok. 23 x 2,5 cm (dł. x szer.). Materiał gumki: 63 % poliester, 37 % elastodien. . Taśma do podwijania dołów i reperacji Z papi

Promocja Lidl obowiązuje od środy 03.06.2020