Promocje Lidl od 9 czerwca. Zobacz towary przecenione o ponad 50%. Polujesz na zniżki i okazje Lidla?

Promocje w Lidlu ponad 50%. Sprawdziliśmy, jakie promocje obowiązują w internetowym sklepie Lidla od 09.06.2020. Zobacz, czy któraś z ofert promocyjnych w Lidlu jest dla ciebie ciekawa. Jakie zniżki obowiązują tym razem? Aktualnie w promocji Lidla dostępna jest na przykład taka oferta: ESMARA®Lingerie Biustonosz damski XXL, 2 sztuki.

Oto najnowsza promocja w Lidlu. Dostępny towar jest tańszy aż o 63%. Ta promocja Lidla zaczęła się we wtorek.Może zainteresuje cię ta promocja w internetowym sklepie Lidla. Pamiętaj, że oferta obowiązuje do zakończenia akcji promocyjnej lub do wyczerpania zapasów. ESMARA®Lingerie Biustonosz damski XXL, 2 sztuki 14,99 zł 39,98 zł (63% taniej)

Posiada regulowane ramiączka dzięki czemu delikatnie modeluje biust. Miękkie, ukształtowane i wyściełane miseczki dodają uroku i kobiecości. Zawartość elastanu dla lepszego dopasowanie. Zapięcie z tyłu na haftki. 2 sztuki w komplecie.

Promocja Lidl obowiązuje od wtorku 09.06.2020

MIOMARE® Szlafrok damski 29,99 zł 69,90 zł (57% taniej)

Niezastąpiony element każdej damskiej garderoby. Idealny towarzysz po kąpieli, podczas relaksu po pracy w domowym zaciszu. Dzięki naszemu szlafrokowi zapewnisz sobie w pełni udany odpoczynek. Przyjemnie miękki w dotyku z wysokiej jakości mikrowłókna. Łatwy w pielęgnacji – możliwość prania w pralce do 60°C. Chłonny i szybkoschnący. Długość do łydki. Kołnierz typu stójka. Dwie naszyte kieszenie. Pasek do zawiązywania. Długi rękaw.

Promocja Lidl obowiązuje od wtorku 09.06.2020

ESMARA® Sukienka damska welurowa, 1 sztuka 19,99 zł 59,90 zł (67% taniej)

Dzięki luźnemu krojowi sukienka pasuje do uniwersalnych stylizacji. Ładnie komponuje się z botkami jak i butami sportowymi. Bardzo wygodna do noszenia po domu. Miękka i błyszcząca tkanina nicki. Wyprodukowano z materiałów sprawdzonych pod względem szkodliwości. Elastan zapewnia optymalne dopasowanie. Długi rękaw. Petrol, szary: wyściełany kaptur, tasiemki do wiązania przy kapturze i dekolcie. Czarny, szary: z kieszenią typu kangurek. Petrol: kieszenie boczne wpuszczane. Czarny: z szerokim kołnierzem i napisem na kieszeni.

Promocja Lidl obowiązuje od wtorku 09.06.2020

ESMARA®Lingerie Top damski do karmienia 2 sztuki 19,99 zł 39,99 zł (50% taniej)

Wygodny top na okres ciąży i po urodzeniu. Posiada klipsy do łatwego otwierania i zamykania w czasie karmienia. Strona wewnętrzna podtrzymuje pierś podczas karmienia. Bawełna pozwala skórze swobodnie oddychać. Regulowane ramiączka. 2 sztuki w komplecie.

Promocja Lidl obowiązuje od wtorku 09.06.2020

ESMARA®Lingerie Biustonosz damski z koronką XXL 2 sztuki 19,99 zł 59,90 zł (67% taniej)

Biustonosz z koronką kreuje piękny dekolt. Posiada regulowane ramiączka dzięki czemu delikatnie modeluje biust. Miękkie, ukształtowane i wyściełane miseczki dodają uroku i kobiecości. Zawartość elastanu dla lepszego dopasowania. Z ozdobną koronką. Zapięcie z tyłu. 2 sztuki w komplecie.

Promocja Lidl obowiązuje od wtorku 09.06.2020

LUPILU® Welurowy dres dziecięcy dla chłopców 9,99 zł 24,99 zł (60% taniej)

Dres dwuczęściowy. Komfort noszenia dzięki wysokiej zawartości bawełny. Z miękkiego, przytulnego weluru. Z praktycznym zapięciem na guziki na ramieniu. Spodnie z wygodnym, elastycznym, wywijanym pasem. Z ozdobnym haftem. Spodnie zakończone ściągaczami.

Promocja Lidl obowiązuje od wtorku 09.06.2020

ESMARA® Tunika damska XXL, 1 sztuka 19,99 zł 49,99 zł (60% taniej)

Pięknie układa się na sylwetce, dopasowując się idealnie do figury. Materiał miękki i przyjemny w dotyku. Rękawy z możliwością podwijania. Modnie przedłużone plecy. Naszyta kieszeń. Klasyczny kołnierzyk. Dekolt z listwą guzikową. Jeden guzik w mankietach.

Promocja Lidl obowiązuje od poniedziałku 08.06.2020

ESMARA® Jeansy damskie 19,99 zł 49,99 zł (60% taniej)

Super skinny fit. Wąski krój z 5 kieszeniami. Komfort noszenia dzięki wysokiej zawartości bawełny. Wysokiej jakości markowy zamek błyskawiczny YKK. Elastan zapewnia optymalne dopasowanie. Wysokiej jakości wykończenie, wyjątkowo elastyczne i utrzymujące kształt. Dopasowują się do kształtu ciała, są bardzo miękkie i przyjemne w dotyku. Wytrzymała tkanina super stretch. Wyjątkowo elastyczne - utrzymują swój kształt.

Promocja Lidl obowiązuje od soboty 06.06.2020
ESMARA® Koszulka damska ciążowa, 2 sztuki 14,99 zł 34,99 zł (57% taniej)

Stworzony z myślą o kobietach w ciąży dla większego relaksu i swobody. Krój pięknie podkreśla kobiecy brzuszek. Elastan zapewnia optymalne dopasowanie. Dzięki bocznym marszczeniom idealnie dopasowuje się do kobiecej figury w ciąży. Okrągły dekolt/dekolt w kształcie litery V. Uroczy haft na dole koszulki. 2 sztuki.

Promocja Lidl obowiązuje od soboty 06.06.2020

ESMARA® Sukienka damska z wiskozą 14,99 zł 49,99 zł (70% taniej)

Pięknie podkreśla kobiecą figurę. Materiał miękki i przyjemny w dotyku dzięki wiskozie. Kolor szary: dekolt w kształcie litery V, rozcięcie z tyłu. Kolor czerwony: dekolt w kształcie łódki, rękawy zakończone ściągaczem.

Promocja Lidl obowiązuje od środy 03.06.2020

ULTIMATESPEED® Zestaw mat samochodowych, 4 części 14,99 zł 29,99 zł (50% taniej)

Chronią wnętrze przed zabrudzeniem i zużyciem. Zapobiegają ślizganiu się i redukują odgłosy. Uniwersalne zastosowanie do prawie wszystkich typów samochodów osobowych. Mata po stronie kierowcy ze wzmocnioną ochroną pedałów. Z wytrzymałego materiału łatwego w pielęgnacji – nadają się do czyszczenia myjką ciśnieniową. Zestaw 4-częściowy. Materiał wykonania Materiał wierzchni: welur ze 100% polipropylenu. Tylna strona: powłoka z granulatu gumowego. Waga Rozmiar A: 1,9 kg. Rozmiar B: 1,95 kg. Rozmiar C: 1,8 kg.

Promocja Lidl obowiązuje od środy 03.06.2020

ESMARA® Sukienka damska z wiskozy 19,99 zł 44,99 zł (56% taniej)

W casualowym stylu. Materiał miękki i przyjemny w dotyku, dzięki wiskozie. Modny, dopasowany krój. Z luźnymi podwijanymi rękawami. Kołnierzyk typu Kent. Rzęd guzików na całą długość.

Promocja Lidl obowiązuje od środy 03.06.2020
ESMARA® Bluzka damska z wiskozy 14,99 zł 34,99 zł (57% taniej)

Klasyczny krój na wiele okazji. Materiał miękki i przyjemny w dotyku, dzięki wiskozie. Kolor czerwony: Kołnierz ze stójką i zakończenie rękawów z delikatną falbanką. Guzik i rozcięcie na karku. Rękawy z elastycznymi ściągaczami. . Kolor czarny/wzór i biały/wzór: elegancki nadruk. Kolor biały/wzór: Z wycięciem w kształcie litery V i rękawami 3/4. Z wygodnym, elastycznym ściągaczem. . Kolor czarny/wzór: dekolt w kształcie litery V z długą szarfą do wiązania w kokardę.

Promocja Lidl obowiązuje od środy 03.06.2020

LIVERGY® Koszula męska 19,99 zł 39,99 zł (50% taniej)

Casualowy styl, idealna do codziennych stylizacji. Modny kołnierzyk typu kent. Naszywka na kieszeni na piersi. Długi rękaw z mankietami zapinanymi na 1 guzik. Z listwą guzikową. Komfort noszenia dzięki wykonaniu z czystej bawełny.

Promocja Lidl obowiązuje od środy 03.06.2020
ESMARA® Jegginsy damskie XXL 19,99 zł 39,99 zł (50% taniej)

W modnym kroju, doskonale podkreślające figurę. Materiał miękki i przyjemny w dotyku. Elastan zapewnia optymalne dopasowanie. Boczne wstawki z elastycznej gumy.

Promocja Lidl obowiązuje od środy 03.06.2020

ESMARA®Lingerie Biustonosz z fiszbinami 2 sztuki 14,99 zł 29,98 zł (50% taniej)

Model z fiszbinami. Komfort noszenia dzięki wysokiej zawartości bawełny. Elastan zapewnia optymalne dopasowanie. Regulowane ramiączka. Wyprofilowane miseczki. 2 sztuki w komplecie.

Promocja Lidl obowiązuje od środy 03.06.2020

CRELANDO® Przybory krawieckie 9,99 zł 19,99 zł (50% taniej)

Zestaw szydełek Szydełko 0,75 / 1,0 / 1,5 . szydełko 2,0 / 2,5 / 3,0 . szydełko 4,0 / 5,0 / 6,0 . . Druty bambusowe 9,0 / 10,0 druty bambusowe 9,0 / 10,0 . druty bambusowe 6,0 / 8,0 . druty bambusowe 3,0 / 4,0 . . Druty bambusowe 6,0 / 8,0 druty bambusowe 6,0 / 8,0 . Druty bambusowe do robienia skarpet. Zestaw bambusowych szydełek 3 sztuki. . Akcesoria do robótek ręcznych Akcesoria do robótek ręcznych z igłą. Zestaw szablonów do wykonywania pomponów. 2 liczniki rzędów, 24 znaczniki oczek, 1 miernik grubości drutów . .

Promocja Lidl obowiązuje od środy 03.06.2020