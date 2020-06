Promocje Lidl - ponad 50% od 11 czerwca. Sprawdź najciekawsze zniżki i promocje w Lidlu

Lidl regularnie prowadzi promocje i wyprzedaże. Stale śledzimy ceny i sprawdzamy, które towary można kupić taniej przynajmniej o 50%. Zobacz najnowsze promocje Lidla. Sprawdź, co możesz kupić w okazyjnej cenie w internetowym sklepie Lidla. Przykładowo od 11.06.2020 w promocji Lidla jest produkt: ESMARA® Bluzka damska.

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Promocje Lidl od czwartku 11.06.2020 Oto najnowsza promocja w Lidlu. Dostępny towar jest tańszy aż o 57%. Ta promocja Lidla zaczęła się w czwartek.Może zainteresuje cię ta promocja w internetowym sklepie Lidla. Pamiętaj, że oferta obowiązuje do zakończenia akcji promocyjnej lub do wyczerpania zapasów. ESMARA® Bluzka damska 14,99 zł 34,99 zł (57% taniej)

Modnie skrojona idealnie posłuży jako basic do wielu stylizacji. Materiał miękki i przyjemny w dotyku. Możliwość podwinięcia rękawów. Kolor czerwony, pasy/biały: dekolt w kształcie litery V. Kolor czarny/pasy: z kołnierz i bocznymi rozcięciami.

LIVERGY® Buty męskie 19,99 zł 49,99 zł (60% taniej)

Lekkie wypolsterowanie wyściółki i brzegu cholewki zapewnia komfort noszenia. Wyprofilowana podeszwa TPR. Optymalne dopasowanie dzięki wysokiej jakości prawideł.

Chronią wnętrze przed zabrudzeniem i zużyciem. Zapobiegają ślizganiu się i redukują odgłosy. Uniwersalne zastosowanie do prawie wszystkich typów samochodów osobowych. Mata po stronie kierowcy ze wzmocnioną ochroną pedałów. Z wytrzymałego materiału łatwego w pielęgnacji – nadają się do czyszczenia myjką ciśnieniową. Zestaw 4-częściowy. Materiał wykonania Materiał wierzchni: welur ze 100% polipropylenu. Tylna strona: powłoka z granulatu gumowego. Waga Rozmiar A: 1,9 kg. Rozmiar B: 1,95 kg. Rozmiar C: 1,8 kg.

Casualowy styl, idealna do codziennych stylizacji. Modny kołnierzyk typu kent. Naszywka na kieszeni na piersi. Długi rękaw z mankietami zapinanymi na 1 guzik. Z listwą guzikową. Komfort noszenia dzięki wykonaniu z czystej bawełny.

LIVERGY® Skarpety męskie, 5 par 9,99 zł 19,99 zł (50% taniej)

Wysoka zwartość bawełny. Optymalne dopasowanie i stabilność rozmiaru dzięki zastosowaniu włókna LYCRA®. Modne wzory. 5 par.

ESMARA® Kardigan damski ciążowy 9,99 zł 39,99 zł (75% taniej)

Zaprojektowany tak, aby przyszła mama czuła się piękna i atrakcyjna. Efektowny krój dla przyszłej mamy, wygodny i luźny. Komfortowo otula ciążowy brzuszek, aby każda mama czuła się wspaniale każdego dnia. Kolor fioletowy: z tasiemką do wiązania. Kolor czarny i pasy: z szerokim kołnierzem.

W modnym kroju, doskonale podkreślające figurę. Materiał miękki i przyjemny w dotyku. Elastan zapewnia optymalne dopasowanie. Boczne wstawki z elastycznej gumy.

LIVARNOLUX® Żarówki LED 4,99 zł 11,99 zł (58% taniej)

Bez możliwości przyciemniania. Zestaw 3 szt.: 9,5 W - kształt gruszki. 5,2 W - przezroczysta. 5,5 W - kształt gruszki. . Zestaw 2 szt.: 3 W - świeczka. 4 W - świeczka przezroczysta. .

Niezastąpiony element każdej damskiej garderoby. Idealny towarzysz po kąpieli, podczas relaksu po pracy w domowym zaciszu. Dzięki naszemu szlafrokowi zapewnisz sobie w pełni udany odpoczynek. Przyjemnie miękki w dotyku z wysokiej jakości mikrowłókna. Łatwy w pielęgnacji – możliwość prania w pralce do 60°C. Chłonny i szybkoschnący. Długość do łydki. Kołnierz typu stójka. Dwie naszyte kieszenie. Pasek do zawiązywania. Długi rękaw.

Esmara Loungewear Sweter damski 11,99 zł 34,99 zł (66% taniej)

Idealnie sprawdzi się podczas domowego relaksu. Materiał miękki i przyjemny w dotyku. Kolor szary: z kapturem oraz z naszytą patką na brzegu. Kolor czarny i petrol: z bocznym rozcięciem. Długi rękaw.

Modny, dopasowany krój z 5 kieszeniami i standardowym stanem. Efekt lekko spranego jeansu. Nogawki wykończone przeszyciem. Komfort noszenia dzięki wysokiej zawartości bawełny. Dopasowują się do kształtu ciała. Kryty zamek błyskawiczny. Zapięcie na guzik. Szlufki na pasek.

ESMARA® Koszulka z długim rękawem 2 sztuki 14,99 zł 37,99 zł (61% taniej)

Modny i wygodny element każdej damskiej garderoby. Zawartość bawełny zapewnia komfort noszenia. Elastan zapewnia optymalne dopasowanie. Kolor czarny/ciemnoszary: 1 x z błyszczącym obszyciem przy dekolcie. Długi rękaw. 2 sztuki w komplecie.

ESMARA® Bluzka damska z wiskozy 14,99 zł 34,99 zł (57% taniej)

Klasyczny krój na wiele okazji. Materiał miękki i przyjemny w dotyku, dzięki wiskozie. Kolor czerwony: Kołnierz ze stójką i zakończenie rękawów z delikatną falbanką. Guzik i rozcięcie na karku. Rękawy z elastycznymi ściągaczami. . Kolor czarny/wzór i biały/wzór: elegancki nadruk. Kolor biały/wzór: Z wycięciem w kształcie litery V i rękawami 3/4. Z wygodnym, elastycznym ściągaczem. . Kolor czarny/wzór: dekolt w kształcie litery V z długą szarfą do wiązania w kokardę.

Pasuje do casualowych stylizacji. Wygodna, nie krępuje ruchów. Komfort noszenia dzięki wysokiej zawartości bawełny. Okrągły dekolt. Rękawy 3/4. Pasy/biały: tasiemka do wiązania przy brzegu. Czarny: modne marszczenie na rękawie.

ESMARA® Sweter damski XXL 19,99 zł 44,99 zł (56% taniej)

Sprawdzi się doskonale w wielu stylizacjach. Swobodny krój daje możliwość łączenia z innymi częściami garderoby. Materiał miękki i przyjemny w dotyku, dzięki dodatkowi wiskozy. Okrągły dekolt. Długi rękaw. Kolor niebieski: z ozdobnymi guzikami.

ESMARA® Bluzka damska XXL 11,99 zł 34,99 zł (66% taniej)

W modnym wzorze idealne połączenie ze spodniami lub spódnicą. Z nakładającymi się ramionami i małymi rozcięciami po bokach. Kolor szary: Z bawełną. Elegancki wygląd z przedłużonymi plecami. . Kolor navy: Z ozdobną koronką przy brzegu. Optymalne dopasowanie dzięki włóknom LYCRA®. . Nadruk na całej powierzchni: Elegancki wygląd z przedłużonymi plecami. Z graficznym nadrukiem na całej powierzchni. Optymalne dopasowanie dzięki włóknom LYCRA®. .

ESMARA®Lingerie Biustonosz damski XXL, 2 sztuki 14,99 zł 39,98 zł (63% taniej)

Posiada regulowane ramiączka dzięki czemu delikatnie modeluje biust. Miękkie, ukształtowane i wyściełane miseczki dodają uroku i kobiecości. Zawartość elastanu dla lepszego dopasowanie. Zapięcie z tyłu na haftki. 2 sztuki w komplecie.

ESMARA® Joggery damskie 19,99 zł 44,99 zł (56% taniej)

Idealnie sprawdzą się w biznesowych stylizacjach. Idealnie dopasowują się do ciała. Elastyczna guma w pasie. Wpuszczane kieszenie boczne.

Zestaw szydełek Szydełko 0,75 / 1,0 / 1,5 . szydełko 2,0 / 2,5 / 3,0 . szydełko 4,0 / 5,0 / 6,0 . . Druty bambusowe 9,0 / 10,0 druty bambusowe 9,0 / 10,0 . druty bambusowe 6,0 / 8,0 . druty bambusowe 3,0 / 4,0 . . Druty bambusowe 6,0 / 8,0 druty bambusowe 6,0 / 8,0 . Druty bambusowe do robienia skarpet. Zestaw bambusowych szydełek 3 sztuki. . Akcesoria do robótek ręcznych Akcesoria do robótek ręcznych z igłą. Zestaw szablonów do wykonywania pomponów. 2 liczniki rzędów, 24 znaczniki oczek, 1 miernik grubości drutów . .

