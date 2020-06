Promocje Lidl - ponad 50% od 15 czerwca. Sprawdź najciekawsze zniżki i promocje w Lidlu

Co nowego ma w ofercie Lidl Online?

Lidl regularnie prowadzi promocje i wyprzedaże. Stale śledzimy ceny i sprawdzamy, które towary można kupić taniej przynajmniej o 50%. Zobacz najnowsze promocje Lidla. Sprawdź, co możesz kupić w okazyjnej cenie w internetowym sklepie Lidla. Przykładowo od 15.06.2020 w promocji Lidla jest produkt: LUPILU® Welurowy dres dziecięcy dla chłopców.

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Promocje Lidl od poniedziałku 15.06.2020 Oto najnowsza promocja w Lidlu. Dostępny towar jest tańszy aż o 60%. Ta promocja Lidla zaczęła się w poniedziałek.Może zainteresuje cię ta promocja w internetowym sklepie Lidla. Pamiętaj, że oferta obowiązuje do zakończenia akcji promocyjnej lub do wyczerpania zapasów. LUPILU® Welurowy dres dziecięcy dla chłopców 9,99 zł 24,99 zł (60% taniej)

Dres dwuczęściowy. Komfort noszenia dzięki wysokiej zawartości bawełny. Z miękkiego, przytulnego weluru. Z praktycznym zapięciem na guziki na ramieniu. Spodnie z wygodnym, elastycznym, wywijanym pasem. Z ozdobnym haftem. Spodnie zakończone ściągaczami.

Promocja Lidl obowiązuje od poniedziałku 15.06.2020 Zobacz w sklepie Promocje Lidl od poniedziałku 15.06.2020 To nie koniec promocji w Lidlu. Znaleźliśmy też inne towary, które są w znakomitych cenach. Zobacz, co jeszcze Lidl oferuje taniej w swoim internetowym sklepie od 15.06.2020. Produkty w promocyjnych cenach dostępne są w internetowym sklepie Lidla.

Esmara Loungewear Sweter damski 11,99 zł 34,99 zł (66% taniej)

Idealnie sprawdzi się podczas domowego relaksu. Materiał miękki i przyjemny w dotyku. Kolor szary: z kapturem oraz z naszytą patką na brzegu. Kolor czarny i petrol: z bocznym rozcięciem. Długi rękaw.

Promocja Lidl obowiązuje od środy 10.06.2020 Zobacz w sklepie

ESMARA® Bluzka damska z wiskozy 14,99 zł 34,99 zł (57% taniej)

Klasyczny krój na wiele okazji. Materiał miękki i przyjemny w dotyku, dzięki wiskozie. Kolor czerwony: Kołnierz ze stójką i zakończenie rękawów z delikatną falbanką. Guzik i rozcięcie na karku. Rękawy z elastycznymi ściągaczami. . Kolor czarny/wzór i biały/wzór: elegancki nadruk. Kolor biały/wzór: Z wycięciem w kształcie litery V i rękawami 3/4. Z wygodnym, elastycznym ściągaczem. . Kolor czarny/wzór: dekolt w kształcie litery V z długą szarfą do wiązania w kokardę.

Promocja Lidl obowiązuje od środy 10.06.2020 Zobacz w sklepie LIVARNOLUX® Żarówki LED 4,99 zł 11,99 zł (58% taniej)

Bez możliwości przyciemniania. Zestaw 3 szt.: 9,5 W - kształt gruszki. 5,2 W - przezroczysta. 5,5 W - kształt gruszki. . Zestaw 2 szt.: 3 W - świeczka. 4 W - świeczka przezroczysta. .

Promocja Lidl obowiązuje od środy 10.06.2020 Zobacz w sklepie

ESMARA® Jeansy damskie skinny 19,99 zł 44,99 zł (56% taniej)

Modny, dopasowany krój z 5 kieszeniami i standardowym stanem. Efekt lekko spranego jeansu. Nogawki wykończone przeszyciem. Komfort noszenia dzięki wysokiej zawartości bawełny. Dopasowują się do kształtu ciała. Kryty zamek błyskawiczny. Zapięcie na guzik. Szlufki na pasek.

Promocja Lidl obowiązuje od środy 10.06.2020 Zobacz w sklepie

PEPPERTS® Tunika dresowa dziewczęca 14,99 zł 29,99 zł (50% taniej)

Komfort noszenia dzięki wysokiej zawartości bawełny. Szary: Kaptur ze sznurkiem. Nadruk z przodu. . Czerwony: Kieszonka typu kangurek z przodu. Paski z napisem na rękawach. Boczne rozcięcia na dole. . Czarny: Błyszczący nadruk z przodu. Modne rękawy. Boczne rozcięcia na dole. .

Promocja Lidl obowiązuje od wtorku 09.06.2020 Zobacz w sklepie

ESMARA® Sukienka damska XXL 9,99 zł 49,99 zł (80% taniej)

Punto di Roma to materiał, który bardzo ładnie układa się i nie ulega gnieceniu. Klasyczny krój sukienki zgrabnie układa się na sylwetce. Piękny fason podkreśli delikatnie kobiecą figurę. Materiał jest elastyczny, miękki i przyjemny w dotyku. Długi rękaw. Okrągły dekolt.

Promocja Lidl obowiązuje od wtorku 09.06.2020 Zobacz w sklepie ESMARA®Lingerie Top damski do karmienia 2 sztuki 19,99 zł 39,99 zł (50% taniej)

Wygodny top na okres ciąży i po urodzeniu. Posiada klipsy do łatwego otwierania i zamykania w czasie karmienia. Strona wewnętrzna podtrzymuje pierś podczas karmienia. Bawełna pozwala skórze swobodnie oddychać. Regulowane ramiączka. 2 sztuki w komplecie.

Promocja Lidl obowiązuje od wtorku 09.06.2020 Zobacz w sklepie

ESMARA® Legginsy damskie ciążowe 9,99 zł 24,99 zł (60% taniej)

Dedykowane dla kobiet w ciąży ze specjalnym, wysokim panelem na rosnący brzuszek. Wysoko skrojone z miękkim, elastycznym pasem. Idealnie dopasowuje się do ciała. Elastan zapewnia optymalne dopasowanie.

Promocja Lidl obowiązuje od wtorku 09.06.2020 Zobacz w sklepie

ESMARA® Bluzka z długim rękawem, 2 sztuki 14,99 zł 29,98 zł (50% taniej)

Optymalne dopasowanie dzięki domieszce elastanu. Paski/morski/niebieski: Z bawełną. Ładny dekolt w kształcie litery V. . Nadruk na całej powierzchni/morski/biały, paski/jasnoniebieski/morski: komfort noszenia dzięki wysokiej zawartości bawełny. Nadruk na całej powierzchni/morski/biały: idealna do łączenia z innymi rzeczami, elegancki okrągły dekolt. Paski/jasnoniebieski/morski: modny krój i dekolt łódkowy.

Promocja Lidl obowiązuje od wtorku 09.06.2020 Zobacz w sklepie