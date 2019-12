Promocje w Lidlu 02.12.2019. Towary przecenione o ponad 50%. Polujesz na zniżki i okazje? Zobacz, co możesz kupić taniej w internetowym sklepie Lidla

Najnowsza promocja Lidla z 02.12.2019

Oto najnowsza promocja w Lidlu. Dostępny towar jest tańszy aż o 50% !

14,99 zł

29,99 zł (50% taniej)

Biustonosz koronkowy typu bralette doskonale podkreśla naturalny kształt piersi. Zapewnia komfort, zmysłowy wygląd, a przede wszystkim wygodę. Wykończone wysokiej jakości koronką. Ozdobione kokardką i/lub z ozdobnym elementem. Modele dostępne w 4 modnych wzorach.

bralette - model biustonosza, koronkowy, który zbudowany jest z trójkątów. Biustonosz tego typu nie ma usztywnienia, fiszbin i wypełnionych miseczek przez co swobodnie układa się na biuście naturalnie podkreslając kształt piersi.

Pozostałe promocje Lidla

To nie koniec promocji w Lidlu. Znaleźliśmy też inne towary, które są w znakomitych cenach. Zobacz, co jeszcze Lidl oferuje taniej w swoim internetowym sklepie.

9,99 zł

19,99 zł (50% taniej)

11,99 zł

Przewiewny, lekki materiał. Wpuszczana gumka w pasie ze sznurkiem do indywidualnej regulacji szerokości. Kieszenie wpuszczane boczne. Kieszonka z tyłu. Nogawki wykończone ściągaczem. Dostępne w 2 wzorach.

39,99 zł (70% taniej)

34,9 zł

Zaprojektowane dla maksymalnej wygody w podróży i na co dzień. Kieszeń wszyta z boku z zamkiem błyskawicznym. Optymalne dopasowanie i stabilność kształtu dzięki włóknom LYCRA®. Dostępne w 2 wzorach.

69,9 zł (50% taniej)

20,49 zł

Jednoczesne ładowanie akumulatorków AA i urządzeń USB. Dodatkowe wyjście USB. Wyświetlacz LCD. System wyłączania ładowania minus delta U. Czas ładowania: akumulatorki AA: 6,5 h/ AAA: 5,5 h. Funkcja minutnika i ochrona przed zwarciem. W zestwie akumulatorki 4 x AA lub 4 x AAA .

69,9 zł (71% taniej)

22,49 zł

Kombinezon z krótką nogawką i rękawem. Grubość: 2/3 mm . Zapięcie na plecach na zamek błyskawiczny .

44,99 zł (50% taniej)

12,49 zł

Komfortowy system do zawieszania z konsolą ścienną. Pojemność kosza: 15 l. Prosty montaż. Uchwyt do przenoszenia i zdejmowaną składaną pokrywą. Idealny do segregacji odpadów i połączenia z innymi koszami z tej serii.

24,99 zł (50% taniej)

14,99 zł

Wykończone elegancką koronką. Dekoracyjna kokardka lub elementy. 2 pary w komplecie.

29,99 zł (50% taniej)

8,99 zł

BouleWspomaga koordynację ruchowo-wzrokową. Z 6 drewnianymi kulkami do gry i 1 drewnianą kulką do celowania. Zalecenie wiekowe: od 3 roku życia. . Gra w kościWspiera zręczność i logiczne myślenie. Z 5 drewnianymi kostkami i 1 bloczkiem kartecek (100 kartek). Zalecenie wiekowe: od 6 roku życia. . Domino:Wspiera zręczność i logiczne myślenie. Z 28 drewnianymi kamieniami domino. Zalecenie wiekowe: od 3 roku życia. . Wieża:Wspomaga koordynację ruchowo-wzrokową. Z 48 drewnianymi klockami. Zalecenie wiekowe: od 3 roku życia. . Z naturalnego drewna. Torba do przenoszenia. Z instrukcją obsługi. Materiał wykonania Drewno: sosna, schima.

29,99 zł (70% taniej)

6,49 zł

Przewiewny materiał z wysoką zawartością lnu. Pas z wciąganą gumką i tasiemką do wiązania. Boczne kieszenie wpuszczane. Nogawki wykończone ściągaczem. Dostępne w 2 wzorach.

12,99 zł (50% taniej)

17,9 zł

Z elegancką, szeroką koronką, . Antypoślizgowe dzięki powłoce silikonowej. Ze wzmocnionymi palcami. Optymalne dopasowanie dzięki włóknom LYCRA®. Jedwabisty połysk.

35,95 zł (50% taniej)

14,99 zł

5 sztuk. Bez rękawów. Różne wzory i kolory w komplecie. Tkanina mesh bardzo miękka, przyjemna dla skóry, o wysokich właściwościach oddychających.

29,99 zł (50% taniej)

14,99 zł

wysokiej jakości wykończenie z delikatną koronką . optymalne dopasowanie dzięki zastosowaniu elastanu . dostępne w kilku kolorach: granatowy, czarny, śliwkowy, czerwony, kremowy . ozdobnione dodatkowo małą kokardką i kryształkiem .

29,99 zł (50% taniej)

34,9 zł

Wytrzymała gumowa podeszwa profilowana, odporna na przecięcie. Wysoki komfort noszenia dzięki elastycznemu materiałowi. Wyciągana wkładka. Zachowujące kolory, wytrzymałe i odporne na promieniowanie UV. Wytrzymałe, łatwe w pielęgnacji i zmywalne. Możliwość poddania recyklingowi.

69,9 zł (50% taniej)

14,99 zł

Idealne na okres przejściowy. Z wysokojakościowej skóry welurowej. Wkładka ze skóry. Optymalne dopasowanie dzięki zastosowaniu odpowiednich prawideł szewskich. Dostępne w 3 kolorach.

29,99 zł (50% taniej)

2,99 zł

wytrzymała gumowa podeszwa profilowana, odporna na przecięcie . wysoki komfort noszenia dzięki elastycznemu materiałowi . wyciągana wkładka . zachowujące kolory, wytrzymałe i odporne na promieniowanie UV . wytrzymałe, łatwe w pielęgnacji i zmywalne . nadające się do recyklingu . dostępne kolory różowy lub zielony .

14,99 zł (80% taniej)

4,99 zł

Sandały zapinane na praktyczny rzep. Podszewka z tkaniny zapewnia komfort noszenia. Profilowana podeszwa. 4 wzory do wyboru.

24,99 zł (80% taniej)

19,99 zł

Miękka tkanina dresowa o wyglądzie jeansu. Optymalne dopasowanie dzięki domieszce elastanu. Jasnoniebieski: elastyczny pas z regulacją szerokości przy pomocy sznurka. Dostępne w 3 kolorach.

39,99 zł (50% taniej)

3,99 zł

Włącza się automatycznie po zapadnięciu zmroku. 90 kolorowych diod LED. Kolor biały: 180 diod LD - ciepłe białe światło. Panel solarny z włącznikiem i zdejmowanym szpikulcem. Odporna na warunki pogodowe i z ochroną IP44. Samoprzylepna (do wszystkich gładkich powierzchni).

19,99 zł (80% taniej)

14,99 zł

Wysoka zawartość bawełny. Optymalne dopasowanie dzięki domieszce elastanu. Kieszenie boczne wpuszczane. Regulacja szerokości w pasie przy pomocy sznurka. dostępne w 3 kolorach.

29,99 zł (50% taniej)

14,99 zł

Okrągły dekolt. Krótki rękaw. Długość do bioder. Szykowana kombinacja: przód z lejącego materiału z modnym nadrukiem, tył z delikatnej wiskozy. Domieszka elastanu zapewnia dobre dopasowanie do ciała.

29,99 zł (50% taniej)

8,99 zł

Maszyna do baniek mydlanych Do zabawy w domu i na dworze. W zestawie 100 ml płynu do baniek mydlanych oraz baterie. . Zraszacz Ruchome skrzydła i obrotowe śmigło. Fontanna wody aż do 2 m. Przyłącze do dostępnych, standardowych węży ogrodowych. . Materiał wykonania Tworzywo sztuczne.

29,99 zł (70% taniej)

17,49 zł

Świetny sposób na relaks i opalanie w wodzie. Przeznaczone dla dzieci od 3 roku życia. Wykonany z wytrzymałego materiału. W zestawie łatka do naprawy. Leniwiec i lama: 2 uchwyty. 3 komory powietrzne. . Koło do pływania 2 uchwyty. Wewnątrz modne pióra. 2 komory powietrzne. . Muszla 2 uchwyty na napoje. Z połyskiem. 2 komory powietrzne. .

34,99 zł (50% taniej)

9,99 zł

Komfortowy system do zawieszania z konsolą ścienną. Pojemność kosz: 8 l. Prosty montaż. Uchwyt do przenoszenia i zdejmowaną skłądaną pokrywą. Idealny do segregacji odpadów i połączenia z innymi kosztami z tej serii.

19,99 zł (50% taniej)

9,99 zł

Doskonale sprawdzą sie w letnich stylizacjach. Luźny krój. Kolor niebieski, krótka: dekold typu carmen z nadrukiem w kwiaty. Kolor różowy: modne wycięcia na ramionach z kokardką. Kolor niebieski długa: na karku z guzikiem i rozcięciem, rękawy wykończone falbanką. Dostępna w 3 wzorach.

19,99 zł (50% taniej)

24,99 zł

Wysokiej jakości wykończenie z delikatną koronką. Opymalne dopasowanie dzięki zastosowaniu elastanu. Dostępne w kilku kolorach: granatowy, czarny, bordo, czerwony, kremowy. Mała kokardka na środku z ozdobnym kryształkiem. 2 szt..

49,99 zł (50% taniej)

19,99 zł

Bezszwowa - idealna pod ubrania podkreślające figurę. Elastyczne, wzmocnione strefy wyszczuplają optycznie sylwetkę. 2 sztuki w komplecie. Szerokie ramiączka Modeluje obszar brzucha, talii i pleców. . Cienkie ramiączka Modeluje strefę brzucha, talii i pleców. Strefa biustu wykonana z eleganckiej koronki. Regulowane ramiączka. . Efekt modelujący jest sprawdzany przez Instytut Hohenstein przy pomocy skanera 3D.

39,99 zł (50% taniej)

22,49 zł

Specjalne strefy wzmacniające wyszczuplają optycznie sylwetkę. Bezszwowa - bez widocznych szwów bocznych, idealna pod ubranie podkreślające figurę. Czarny, cielisty z szerokimi ramiączkami. Formuje i modeluje obszar brzucha, talii, pleców i biustu. Czarny, cielisty z wąskimi ramiączkami Formuje i modeluje obszar brzucha, talii i pleców. .

44,99 zł (50% taniej)

24,99 zł

Szczególnie wąski krój z 5 kieszeniami. Komfort noszenia dzięki wysokiej zawartości bawełny. Optymalne dopasowanie dzięki zastosowaniu elastanu. Dopasowują się do kształtu ciała, są szczególnie miękkie. Nie rozciągają się dzięki materiałowi super strecz. Wysokiej jakości wykończenie, szczególnie elastyczne i nadające kształt.

59,9 zł (58% taniej)

12,49 zł

Łatwa obsługa. Zabezpiecza przewożony towar. Materiał odporny na zniszczenia. Wytrzymałe obrzeże. Odporna na działanie promieni UV. Średnica oczek w siatce: 45 mm. Pas zabezpieczający nie jest zawarty w zestawie.

24,99 zł (50% taniej)

22 zł

3 lata gwarancji. przeznaczone dla dzieci powyżej 8 roku życia . Idealne dla małych wojowników. Zestaw miękkich rzutek: Idealny do XShot TK-6 i XShot TK-3. Kompatybilny ze wszystkimi popularnymi wyrzutniami. 100 sztuk. . Wyrzutnia TK-6: Magazynek na 6 rzutek. 6 aerodynamicznych miękkich rzutek. 3 puszki do strzelania do celu. Zasięg do 17 metrów. Szybki ostrzał: wszystkie rzutki w mniej niż 30 sekund. . Dwie wyrzutnie TK-3: Magazynek na 3 rzutki. 12 aerodynamicznych miękkich rzutek. 3 puszki do strzelania. Zasięg do 17 metrów. .

44,99 zł (51% taniej)

14,99 zł

Bezszwowa - bez uciążliwych szwów bocznych. Modny, kontrastujący szew na ramieniu. Szerokie ramiączka. Okrągły dekolt. Optymalne dopasowanie i stabilność kształtu dzięki włóknom LYCRA®. TENCEL™ modal z technologią Eco Soft & MicroBardzo miękka i przyjemna. Naturalna wentylacja. . TENCEL™ modal jest produkowany w sposób przyjazny dla środowiska w większości z drewna bukowego. Z wysokiej jakości wełną meryno.

34,99 zł (57% taniej)

14,99 zł

Komfort noszenia dzięki wysokiej zawartości bawełny. Miękka tkanina o strukturze żeberkowej. Domieszka elastanu zapewnia idelane dopasowanie do ciała. Dostępna w 2 wzorach.

39,99 zł (63% taniej)

39 zł

Lekki i przewiewny materiał. Krótki rękaw. Kontrastowy pasek na wewnętrznej stronie kolnierzyka i listwie guzikowej. Kolor beżowy i niebieski: kołnierzyk kent. paski biało-niebieskie: kołnierzyk button down.

85 zł (54% taniej)

19,99 zł

Pikowana, lekko watowana idelnie sprawdzi się podczas chłodniejszej aury. Materiał wierzchni niewchłaniający wody dzięki powłoce BIONIC-FINISH® ECO. Zapięcie na zamek błyskawiczny. Z kołnierzem na stójce. Kolor granatowy: kieszenie boczne wpuszczane, kryty zamek błyskawiczny, mankiety zapinane na napy. Kolor czarny i niebieski: kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny.

39,99 zł (50% taniej)

19,99 zł

Doskonała propozycja na letnie, gorace dni. Komfort noszenia dzięki zawartości lnu i wiskozy. Kołnierz z rzędem guzików. Granatowy: rękaw 3/4. Pasy & różowy: zawinięty rękaw. Dostępna w 3 wzorach.

39,99 zł (50% taniej)

29,9 zł

Reflektor sterowany czujnikiem z 10 diodami LED i sygnalizatorem ruchu. Panel solarny z przewodem o długości 2,5 m. Obracany i wychylany element oświetlenia. Do 8 h ciągłego świecenia (tryb Eco przy pełnym naładowaniu). Wyjątkowo jasne światło przez 90 sekund w trybie sygnalizatora ruchu. Czujnik ruchu o zasięgu 5 - 12 m (zależnie od warunków atmosferycznych). Przełącznik z możliwością wyboru: wyłącz, światło ciągłe (tryb Eco) lub sygnalizator ruchu. Zabezpieczenie przed rozpryskującą wodą (IP44). Do ekstremalnych temperatur do - 21 °C.

59,9 zł (50% taniej)

19,99 zł

Rośnie razem z dzieckiem, regulacja do wzrostu od 140 do 180 cm. Ergonomiczny system nośny z 5-stopniową regulacją wysokości barków-bioder. Zintegrowany stelaż aluminiowy. Wyściełane szelki. Pas piersiowy. Oddychająca wyściółka pleców. Zdejmowany pas biodrowy z szerokimi, wyściełanymi końcami. Przednia kieszeń z przegrodą na tablet (przekątna 12,7 cm / 5“), małą przegrodą z zamkiem błyskawicznym i organizerem zamykanym na kluczyk. Obszerna kieszeń główna z wyściełaną przegrodą na laptopa (przekątna 43,9 cm / 17,3“). 2 kieszenie zewnętrzne z siatki. Zintegrowana osłona przeciwdeszczowa i izolowana przegroda termiczna. Elementy odblaskowe na przodzie. Pojemność 27 l. Materiał wykonania 100% poliester.

39,99 zł (50% taniej)

24,99 zł

Modny krój o wyglądzie spranego jeansu. Ukryty zamek błyskawiczny. Wszyte kieszenie boczne. Wszyte kieszenie tylne. Szlufki na pasek. Nogawki wykończone przeszyciem. Dostępne w 3 kolorach.

49,99 zł (50% taniej)

14,99 zł

Zapięcia na rzep do łatwego zakładania i zdejmowania. Wykonane z wysokogatunkowej skóry. Odporna podeszwa TPR. Dostępne w 2 wzorach.

34,99 zł (57% taniej)

14,99 zł

Doskonale sprawdzą się podczas letnich, ciepłych dni. Komfort noszenia dzięki zawartości lnu i wiskozy. Wpuszczane kieszenie boczne. Nogawki wykończone przeszyciem. Pasy i granatowy: elastyczny pas z tasiemką do wiazania. Szaroniebieski: elastyczny pas z paskiem do wiązania. Dostępne w 3 wzorach.

29,99 zł (50% taniej)

19,99 zł

Wysoka zawartość bawełny. Optymalne dopasowanie dzięki zastosowaniu elastanu. Z 5 kieszeniami. Biały: z ozdobnym haftem.

39,99 zł (50% taniej)

14,99 zł

Wygodne szorty jeansowe na letnie, ciepłe dni. Komfort noszenia dzięki wysokiej zawartości bawełny. Elastan zapewnia optymalne dopasownie. Nogawki wykończone przeszyciem. Jasnoniebieski: zapięcie na guziki. Niebieski: wygodny pas dzięki gumce i sznurkowi. Czarny: ukryty zamek błyskawiczny.

29,99 zł (50% taniej)

19,99 zł

Dealna na wycieczkę nad morze. Możliwość wykorzystania również na zakupy. Przestronna komora główna i praktyczna kieszeń na zamek błyskawiczny wewnątrz. Dostępna w 3 wzorach.

39,99 zł (50% taniej)

19,99 zł

Spodnie letnie wykonane sa z miękkiego materiału. Z wpuszczanymi kieszeniami i ozdobną plakietką w pasie. Wygodny pas z wciąganą gumą. Troczki do wiązania. Dostępne w 2 wzorach.

44,99 zł (56% taniej)

19,99 zł

Komfort noszenia dzięki wysokiej zawartości bawełny. Optymalne dopasowanie dzięki zastosowaniu elastanu. Kryty wysokiej jakości markowy zamek błyskawiczny YKK. Wszyte kieszenie boczne. kieszenie tylne. Standardowy stan. Zapięcie na guzik. Dostępne w 3 wzorach.

39,99 zł (50% taniej)

19,99 zł

Miękki i przewiewny materiał. Elastyczny pas ze sznurkiem do regulacji szerokości. Naszyte kieszenie boczne. Dostępne w 3 kolorach.

39,99 zł (50% taniej)

9,99 zł

Styl „Modern Fit“ . Komfort noszenia dzięki wykonaniu z czystej bawełny. Naszyta kieszonka na piersi. krótki rękaw . Pasy: kołnierz klasyczny typu kent. W kratkę i granatowy: kołnierz typu button down. Pasy i granatowy: kontrastujące paski wewnątrz kołnierza. Dostępna w 3 wzorach.

29,99 zł (67% taniej)

24,99 zł

Idealna na letnie dni. Przewiewny materiał. Miękka i przyjemna dla skóry dzięki wiskozie. Kolor żółty: wąska szarfa do wiązania w pasie, cienkie ramiączk, głęboki dekolt z marszczeniem. Kolor szary: z krótkim rękawem i wzór w paski (szerokie ramiączka): wszyta gumka w pasie.

49,99 zł (50% taniej)

19,99 zł

Zintegrowany system wewnętrznej podeszwy Footflexx dla optymalnej amortyzacji. Trwała podeszwa TPR z antypoślizgowym absorberem Footflexx-Shock. Przyjemna, garbowana bez chromu wyściółka skórzana. Dostępne w 3 wzorach.

39,99 zł (50% taniej)

19,99 zł

Przyjemnie przewiewne dzięki zawartości lnu i bawełny. Wysokiej jakości zamek błyskawiczny YKK i tasiemka do wiązania. Tylna kieszeń z guzikiem. Biały/szary/beżowy: boczne kieszenie wpuszczane. Niebieski nadruk na całej powierzchni/granatowy: kieszenie typu cargo.

44,99 zł (56% taniej)

19,99 zł

Polecane przez Discovery Adventures. Optymalne dopasowanie i stabilność kształtu dzięki włóknom LYCRA®. Materiał wierzchni niewchłaniający wody dzięki wyposażeniu BIONIC-FINISH® ECO. Praktyczne, zamykane boczne kieszenie. Szlufki na pasek. Dostępne w 2 wzorach.

39,99 zł (50% taniej)

21,99 zł

Idealnie pasują na letnia, ciepłą pogodę. Materiał przyjemny w noszeniu . Wszyte kieszenie boczne. Pasy: elastyczny pas z tasiemką do wiązania. Szaroniebieski i granatowy: elastyczny pas z paskiem do wiązania. Dostępne w 3 wzorach.

44,99 zł (51% taniej)

9,99 zł

Buty męskie w modnym stylu na każdy dzień. Z praktyczną szlufką na pięcie pomagającą przy zakładaniu. Wygodna wyściółka dla większego komfortu podczas noszenie. Dostępne w 2 wzorach.

24,99 zł (60% taniej)

14,99 zł

Szorty dziewczęce jeansowe idealnie sprawdzą sie w letnie ciepłe dni. Komfort noszenia gwarantuje wysoka zawartość bawełny. Idealnie dopasowują się dzięki domieszce elastanu. 5 kieszeni. Dostępne w 3 wzorach.

34,99 zł (57% taniej)

14,99 zł

Wygodne i lekkie, idealne na ciepłe dni. Wnętrze buta z tkaniny zapewnia stopom wygodę. Delikatny brzeg ze sznurka. Dostępne w 2 wzorach.

37 zł (59% taniej)

44,9 zł

Przyjemne w noszeniu dzieki zawartości bawełny. Wpuszczana gumka w pasie z tasiemką do wiązania. Dopasowują się idealnie dzięki zawartości elastanu. 2 wzory do wyboru.

89,9 zł (50% taniej)

29,99 zł

Niewchłaniający wody materiał dzięki wykończeniu BIONIC-FINISH® ECO . Elastyczne ściągacze na rękawach i w pasie. Kieszenie z klapkami i zapięciem na guzik. Zamek błyskawiczny na całej długości. W stylu Harrington. Podszewka w kratkę. Z kołnierzem na stójce. Zawieszka wewnątrz. Stójka zapinana pod brodą na dwa guziki.

69,98 zł (57% taniej)

Lekki i przewiewny matariał. 2 sztuki .