Protest pod Ministerstwem Rolnictwa. 12 maja Agrounia zapali znicze. "Ludzie będą wychodzić na ulice"

Kolejny raz w Warszawie Agrounia zamierza złożyć wizytę w sobotę o 16:00 i dołączyć do protestu przedsiębiorców. Część rolników uważa, że zostali oszukani. Gospodarze skupieni wokół fundacji, jaką od grudnia 2018 jest Agrounia, przygotowują wniosek do premiera o odwołanie ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

Dlaczego Michał Kołodziejczak i inni rolnicy chcą przyjechać do Warszawy i spotkać się pod ministerstwem rolnictwa ze zniczami? Jak czytamy na profilu organizacji, by "podziękować ministrowi za pogrzebanie polskiego rolnictwa i zaprzedanie go korporacjom" .

Zdaniem Kołodziejczaka obecnie rządzący zrobili "grobowiec, skansen z polskiej wsi". Mówi o wpływie koronawirusa i problemie ze zbytem kapusty, która powinna być już sprzedana, ale ok. tysiąca ton wciąż czeka w jego gospodarstwie, bo miejsca sprzedaży zostały zamknięte. - Co my mamy teraz zrobić? Możemy do marketów, które mają pozycję dominującą - tłumaczy. Zwraca też uwagę, że na rynku są zagraniczne młode ziemniaki i klienci kupują je, nie zwracając uwagi na kraj pochodzenia.