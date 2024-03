Protest rolników w Warszawie. W stolicy rozpoczyna się ogromna manifestacja. Ogromne utrudnienia

"Wstrzymany ruch pojazdów na ciągu ul. Belwederskiej i w al. Ujazdowskich (od skrzyżowania z Gagarina do ronda de Gaulle'a). Jadąc od Ursynowa na skrzyżowaniu z ul. Gagarina należy skręcić w prawo do ul. Czerniakowskiej" - czytamy.

Postulaty rolników to m.in. konieczność uproszczenia i ograniczenia wymogów Zielonego Ładu; ograniczenie napływu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy oraz poprawa opłacalności produkcji rolnej.

Policja ostrzega przed utrudnieniami

Nie ma zgody na wjazd traktorami

Organizatorzy środowego strajku spodziewają się 150 tysięcy osób. W proteście wezmą udział rolnicy, przewoźnicy, górnicy, leśnicy, branża drzewna, myśliwi oraz pszczelarze . Pierwotnie rolnicy planowali wjechać ciągnikami do miasta, jednak nie ma na to zgody - decyzję odmowną wydał stołeczny ratusz, a mimo odwołania organizatorów podtrzymał ją sąd okręgowy. O zakazie wjazdu ciągników przypomniała też policja.

"Przypominamy, że na terenie miasta st. Warszawy umieszczone są znaki zakazu wjazdu ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych. Stołeczne ulice są oznaczone chociażby znakiem B-5 z tabliczką T-0" – podaje Komenda Stołeczna Policji.

Takie oznaczenia można znaleźć, m.in. w takich miejscach jak:

Okuniewska/1 Praskiego Pułku

Trakt Brzeski/Jana Pawła II

Patriotów/Bysławska

Walcownicza/Patriotów

Wał Miedzeszyński/Bysławska

Przyczółkowa/Waflowa

Puławska/Karczunkowska

Aleja Krakowska/S-2

Aleje Jerozolimskie/Ryżowa

Kasprzaka/Ordona

Wolska/Elekcyjna

S-8/Połczyńska

Górczewska/Lazurowa

Arkuszowa/Estrady

Pułkowa/Wóycickiego

Modlińska/Płochocińska

ul. Modlińska na wys. ul. Sprawnej

"W przypadku złamania tego zakazu należy spodziewać się kontroli drogowej, która może zakończyć się mandatem karnym. Ponadto zaznaczyć należy, że wykroczenia mogą dotyczyć także nieprawidłowego poruszania się w zorganizowanych kolumnach. Jeszcze poważniej wygląda sytuacja, gdy kierujący nie zatrzyma się do kontroli, co wiąże się m.in. z utratą uprawnień. Trzeba mieć świadomość, że wjazd ciągników do Warszawy mógłby sparaliżować pracę służb ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem służb medycznych" – dodaje policja.