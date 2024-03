Protest rolników w Warszawie. W stolicy trwa się ogromna manifestacja. Starcia demonstrantów z policją przed Sejmem

16.06 Wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak napisał w mediach społecznościowych, że wydarzenia, do których doszło pod Sejmem, to nie był rolniczy protest, a prowokacja .

Nagranie udostępnił były premier Mateusz Morawiecki, opatrując je podpisem: "Koalicja 13 grudnia. Nazwa zobowiązuje". Do wpisu odniósł się wiceszef MON Cezary Tomczyk, pisząc, że nagranie jest wyrwane z kontekstu.

Trwa zauważalny odpływ uczestników manifestacji sprzed siedziby Sejmu i z al. Ujazdowskich, co wiąże się ze zwiększonym natężeniem ruchu pieszych między innymi na dojściu do parkingu przy Torwarze (Agrykola, Myśliwiecka, Łazienkowska) - informuje stołeczna policja na platformie X.

15.50 : - Wszystkie incydenty są rejestrowane i będą poddane analizie, a w przypadku stwierdzenia złamania prawa zostaną wyciągnięte konsekwencje - poinformowała kom. Małgorzata Wersocka, odnosząc się do starcia policji z protestującymi.

15.28 : Policja opanowała sytuację pod Sejmem na ulicy Wiejskiej. Wcześniej funkcjonariusze informowali manifestujących, że zgromadzenie jest nielegalne i wzywali uczestników protestu do rozejścia się.

13:00 : Rolnicy zablokowali wjazd do Warszawy trasą S17 na wysokości węzła Wiązowna.

13:50 : Coraz więcej osób gromadzi się przed gmachem Sejmu. Jak relacjonuje nasz fotoreporter, na ulicy co chwilę wybuchają petardy.

12:50: Policja ostrzega przed utrudnieniami w powiecie mińskim.

"W związku z protestem rolników zablokowane jest rondo przy DK92 i S17 w miejscowości Zakręt".

11:35: Utrudnienia w powiecie otwockim i wołomińskim.

Powiat otwocki: "Węzeł Wiązowna. Protestujący rolnicy blokują pasy wjazdowe na S-17 w kierunku do Warszawy. Nie można dojechać do stolicy wjazdem z ronda, do którego prowadzi ul. Lubelska" - ostrzega policja w mediach społecznościowych.

Powiat wołomiński: "W związku z protestem rolników zablokowana w obydwu kierunkach jest ulica Piłsudskiego w Markach (DW 629 pod trasą S8)" - czytamy.