Przebicie z „Mordoru” na Ochotę już gotowe. Otwarcie lada dzień

Nowa ulica połączy Ochotę i Mordor Na Domaniewskiej

Świetna wiadomość dla dojeżdżających z Ochoty na Domaniewską. Kończą się prace nad przebiciem nowej drogi pomiędzy Żwirki i Wigury a ul. Woronicza. - Inwestycja wchłonęła ulicę Wyjazd – dotychczasowy dojazd do osiedla Marina, który został rozebrany, bo nie odpowiadał obecnym standardom, i wybudowany na nowo. Na drugim końcu nowa ulica łączy się ze skrzyżowaniem Woronicza i Etiudy Rewolucyjnej, gdzie powstało rondo (drugie rondo usytuowano przy wjeździe na Marinę). Roboty budowlane zostały już zakończone, brakuje jeszcze tylko ustawienia znaków pionowych. Lada dzień ostatni zamknięty odcinek drogi może zostać otwarty- donoszą Ochocianie Sąsiedzi. „Przebicie” Woronicza do Żwirki i Wigury ma udrożnić ruch, w szczególności pracowników korporacji, którzy w godzinach szczytu tkwią w korkach. W pobliskim „Mordorze” pracuje już 100 tys. pracowników, z których część ucieka na zachód w stronę Ochoty, Bemowa czy Ursusa. Do tej pory wybierali Marynarską albo zatłoczoną Racławicką.