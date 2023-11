Przebudowa skrzyżowania w centrum Warszawy. Szykują się zmiany na ul. Świętokrzyskiej i Mazowieckiej. ZDM ogłosił przetarg

Już teraz planujemy, jak będzie zorganizowany ruch wokół pl. Powstańców Warszawy. Ponad rok temu ruszyła tam budowa czterokondygnacyjnego parkingu podziemnego. To jeden z elementów Nowego Centrum Warszawy. Kierowcy zyskają aż 420 miejsc postojowych schowanych pod powierzchnią, dzięki czemu piesi mogą liczyć na zieloną przestrzeń z drzewami i krzewami. Parking zacznie działać na przełomie 2024 i 2025 r. - czytamy w komunikacie ZDM.

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie ogłosił przetarg na przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Świętokrzyskiej z pl. Powstańców Warszawy. Drogowcy chcą w ten sposób zapewnić kierowcom dogodny dojazd do nowego parkingu podziemnego.

Drogowcy zapewniają, że ich działania są skoordynowane w taki sposób, by zakończyć prace jeszcze przed otwarciem parkingu podziemnego.

Zmiany w warszawskim Śródmieściu

Obecnie ul. Świętokrzyska na wysokości pl. Powstańców Warszawy ma szerokość od dziewięciu do dwunastu metrów. Na jezdni wyznaczono po jednym pasie ruchu w każdym kierunku oraz dodatkowe pasy do skrętu w lewo przed skrzyżowaniami. Takiej możliwości nie ma obecnie przy pl. Powstańców Warszawy, gdzie przed remontem ruch odbywał się jednokierunkowo (w stronę pl. Piłsudskiego).

Drogowcy chcą, by na ul. Świętokrzyskiej dla jadących od strony Nowego Światu, został wyodrębniony dodatkowy pas do skrętu w lewo, którym łatwo będzie można wjechać na podziemny parking. Co ważne, przebudowa układu drogowego i sygnalizacji świetlnej w pasie ul. Świętokrzyskiej ma nie kolidować z istniejącą zielenią.