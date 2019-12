Przebudowa ważnego skrzyżowania na Pradze Północ zakończona. Piesi i rowerzyści zadowoleni, kierowcy narzekają [ZDJĘCIA]

Zaślepiono Wileńską, posadzono drzewa i zmodernizowano jezdnię

Zlikwidowana została wydzielona jezdnia do skrętu w prawo w ul. Szwedzką – nie oznacza to jednak braku możliwości wykonania takiego manewru. Na odzyskanej przestrzeni wyznaczono nowe przejście dla pieszych i przejazd rowerowy oraz posadzono 11 drzew. Ponadto wydłużony został lewoskręt w ul. Szwedzką, a sam wylot poszerzony. Ulica Wileńska z kolei została zaślepiona, aby uniemożliwić wlewanie się ruchu tranzytowego samochodów i autokarów w wąskie praskie uliczki. Część kierowców nie jest z tego faktu zadowolona, ponieważ tą drogą dotychczas omijali korki na alei Solidarności. Na szczęście zachowany został dojazd samochodem do wszystkich posesji.