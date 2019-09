Przedpremierowy pokaz filmu pt. (NIE)ZNAJOMI i spotkanie z twórcami w Kinie Atlantic

Obraz, który bawi i wzrusza

(Nie)znajomi" to komedia, komediodramat i film obyczajowy w jednym. Obraz, który naprzemiennie bawi i wzrusza, portretując różne oblicza miłości. Szczery, dowcipny, kreślony z wielką czułością portret współczesnych Polaków. Polska produkcja inspirowana jest włoskim hitem pt. „Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie” w reżyserii Paolo Genovese, który pokochały miliony widzów na całym świecie (również w Polsce, gdzie film grany był w kinach przez ponad dwa lata). To historia grupy przyjaciół, którzy w trakcie kameralnej kolacji decydują się zagrać w nietypową grę. Muszą ujawniać wiadomości przychodzące na ich telefony, a rozmowy przełączać w tryb głośnomówiący. Szybko okazuje się, że każdy z uczestników gry skrywa tajemnice, którymi wolałby się z nikim nie dzielić, a na pozór przyjemny wieczór wywraca ich świat do góry nogami.