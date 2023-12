Przedszkola w Warszawie. Sprawdź, gdzie możesz zapisać swoje dziecko w roku szkolnym 2023/2025

W jakim wieku dziecko może isć do przedszkola?

Kiedy zaczynają się rekrutacje w przedszkolach w Warszawie?

Zasady rekrutacji - gdzie szukać?

Czy Twoje dziecko powinno chodzić do przedszkola w Warszawie?

Nauka w przedszkolu jest niezwykle ważna w sferze rozwoju malucha. Jej głównym celem jest przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Poza tym, maluch uczęszczając do przedszkola nabiera umiejętności funkcjonowania w grupie. Dochodzi u niego do rozwoju w zakresie społecznym i emocjonalnym. Zdobywa tam wiedzę, jak rozmawiać z innymi dziećmi, mówić o swoich emocjach i potrzebach.