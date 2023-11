Przedszkola w Warszawie w roku szkolnym 2024/2025. Lista dostępnych placówek

Dlaczego warto zapisać dziecko do przedszkola w Warszawie?

W jakim wieku możesz zapisać dziecko do przedszkola?

Do przedszkola może iść dziecko, które w dniu rozpoczęcia roku szkolnego rocznikowo ukończyło 3 lata. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się, aby miało ukończone 2,5 roku , decyzję w tej sprawie może podjąć bezpośrednio placówka.

Kiedy prowadzone są rekrutacje w przedszkolach w Warszawie?

Procesy rekrutacyjne w przedszkolach prowadzone są zazwyczaj w pierwszych miesiącach roku , w lutym i marcu. Każda placówka decyduje o tym sama. Publiczne oraz niepubliczne przedszkola mają różniące się od siebie zasady w procesie rekrutacyjnym. W tych pierwszych są one ustalane odgórnie i mają zapis w ustawie, natomiast niepubliczne ustalają zasady samodzielnie i w każdym z nich mogą wyglądać inaczej.

Jak wyglądają zasady rekrutacji?

Przedszkola niepubliczne w Warszawie funkcjonują zgodnie z przepisami, które są określone w statucie i na ich bazie przeprowadzają rekrutację. W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz. Najczęściej o przyjęciu decyduje kolejność, z jaką wpływały zgłoszenia. Do tego pierwszeństwo mają zwykle maluchy, które chodziły do konkretnej placówki już wcześniej. Pod uwagę brane są także okoliczności takie, jak rodzeństwo uczęszczające do tego przedszkola. Informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 możesz znaleźć na stronie internetowej lub bezpośrednio w sekretariacie.