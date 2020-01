Przedwojenny bruk na Targówku wygrał z asfaltem. ''Kocie łby'' zostały wkomponowane w krajobraz okolicy [ZDJĘCIA]

Podczas remontu obwodnicy na Targówku w 2018 roku drogowcy natknęli się na przedwojenny bruk. ''Kocie łby'', które przeleżały pod grubą warstwą asfaltu kilkadziesiąt lat, swoją ochroną objął Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, jednocześnie nakazując kompleksowe badania archeologiczne. Jak ustalili badacze, nawierzchnia prowadziła budynków mieszkalnych oraz fabryki amunicji wybudowanej na Targówku po pierwszej wojnie światowej, dokładnie w 1926 roku.

Do wykonania tej drogi budowniczowie wykorzystali dwa rodzaje kamienia - tzw. otoczaki oraz kostkę ciosaną. Otoczaki to polodowcowe, morenowe łupane buły kamienne pochodzenia skandynawskiego, charakterystyczne dla tych terenów. Prawdopodobnie właśnie z otoczaków wykonany był bezpośredni wjazd do fabryki, zaś kostka kamienna najpewniej prowadziła do budynków mieszkalnych i to właśnie po niej odbywał się ogólny ruch pojazdów - ustalili archeolodzy.