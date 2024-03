Przegląd prasy 1.03.2024 Warszawa. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Warszawy

Tramwaj na Kasprzaka na warszawskiej Woli przechodzi już ostatnie prace wykończeniowe. Pierwsi pasażerowie pojadą tędy już we wtorek, 5 marca, wczesnym rankiem. Miasto szykuje w najbliższym czasie więcej udogodnień dla mieszkańców Woli.

Jak dowiedzieliśmy się jako pierwsi 29 lutego został odwołany ze stanowiska Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków - profesor Jakub Lewicki. Podkreśla, że współpraca z nową minister oraz wojewodą była bardzo dobra, wszystko przebiegło w dobrej atmosferze, a on sam jest zadowolony ze zmian. Podsumował w krótkiej rozmowie z nami swoją kadencję, której największym sukcesem jest według niego ochrona dworca Warszawa Centralna, a także dziękował za współpracę wiceprezydentom Warszawy.

W przeddzień nowego sezonu roweru miejskiego Veturilo prezydent Rafał Trzaskowski oficjalnie zainaugurował rok 2024 dla warszawskiego systemu. Wielką entuzjastką rowerów w ogóle przewodnicząca rady miejskiej Ewa Malinowska-Grupińska, która jak mówiła jeździ po zakupy i zachęca innych do takiej aktywności fizycznej.

Policjanci ze Śródmieścia zatrzymali trzy osoby podejrzane o sfingowanie śmierci w rzekomych wypadkach samochodowych na terenie USA i branie za to wysokich odszkodowań. Wśród zatrzymanych jest gitarzysta zespołu rockowego Kult Piotr M. Cała trójka już usłyszała zarzuty, teraz grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. Szczegóły poniżej.

Imprezy w Warszawie 1, 2, 3 marca, 2024. Co będzie się działo, gdzie warto się wybrać w najbliższy weekend w stolicy? Jeśli zamierzacie pozostać w mieście, będziecie mogli nieźle zaszaleć! Czekać na Was będą wystawy, spacery, koncerty, świetlne pokazy i wiele innych atrakcji. Sprawdziliśmy najciekawsze propozycje rozrywkowe na nadchodzący weekend. Przygotowaliśmy przegląd wydarzeń i atrakcji w Warszawie zaplanowanych na weekend 1-3 marca 2024. Co warto robić w Warszawie? Sprawdźcie w naszej galerii.