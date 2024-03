Przegląd prasy 10.03.2024 Warszawa. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Warszawy

Festiwal Roślin w Warszawie, 2024. Największa edycja tej imprezy przyciągnęła tłumy zainteresowanych warszawiaków, ale też przyjezdnych z okolic. Nic dziwnego, bo ceny roślin zaczynają się już od 5 zł! Wstęp na wydarzenie jest darmowy. Sprawdziliśmy na miejscu, co można nabyć w ten weekend na Stadionie Narodowym oraz ile kosztują dane gatunki kwiatów. Zobaczcie w naszej galerii najpiękniejsze okazy roślin.

Targi Jestem Slow wróciły po raz kolejny do Warszawy. Tym razem wydarzenie odbywa się w Elektrowni Powiśle. To najlepsza okazja do tego, aby odnowić swoją wiosenną garderobę. Podczas imprezy zaprezentowało się 120 marek. Sprawdź fotorelację z targów w naszej galerii zdjęć.