Przegląd prasy 12.08.2023 Warszawa. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Warszawy

Zbliża się Święto Wojska Polskiego. W związku z planowanymi obchodami w Warszawie zostaną wprowadzone zmiany w ruchu drogowym. Utrudnienia rozpoczną się już 12 sierpnia w sobotę, kiedy to na potrzeby próby generalnej defilady powietrznej, wyłączony zostanie ruch na mostach Gdańskim i Śląsko-Dąbrowskim. Natomiast 15 sierpnia przez miasto przemaszeruje defilada. Jakich utrudnień mogą spodziewać się kierowcy?

W piątek 11 sierpnia rozpoczął się rajd motocyklowy ku czci gen. Bronisława Kwiatkowskiego, który zginął w katastrofie smoleńskiej. W wydarzeniu bierze udział około 80 uczestników. Przedsięwzięcie potrwa do 20 sierpnia, a motocykliści odwiedzą m.in Ossów, Bydgoszcz, Żagań, Wrocław, Kraków i Krasiczyn.

Domy jak wodospady i żywe ogrody, pełne kolorowego światła, z klatkami schodowymi jakby utkanymi z lian. To secesja, jeden z najpiękniejszych stylów architektonicznych, który rozkwitł w Europie ponad 100 lat temu. W Polsce zachowało się wiele pięknych budowli w stylu secesyjnym, które warto zobaczyć podczas weekendowych spacerów po mieście. Gdzie znajdują się najpiękniejsze budowle secesyjne w Polsce?

Prasówka 12.08 Warszawa: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Warszawie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W miejscowości Dalanówek nieopodal Płońska doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Kierowca ciężarówki jadąc przez niestrzeżony przejazd kolejowy, nie zastosował się do znaku "stop", wskutek czego zderzył się z szynobusem Kolei Mazowieckich. W wyniku zdarzenia 7 osób trafiło do szpitala. PKP PLK poinformowały, że dokładne przyczyny wypadku zbada specjalnie powołana komisja.