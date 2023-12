Przegląd prasy 12.12.2023 Warszawa. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Warszawy

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.12, w Warszawie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kościół św. Jacka przy ulicy Freta przechodzi remont. Historyczna świątynia zabezpieczona przed degradacją ”?

Prasówka Warszawa 12.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kościół św. Jacka przy ulicy Freta przechodzi remont. Historyczna świątynia zabezpieczona przed degradacją Zakończył się kolejny etap remontu kościoła św. Jacka (oo. dominikanów) w Warszawie. Świątynia ma niezwykle bogatą historię sięgającą XVII wieku. Obecnie rewitalizację przeszedł główny korytarz na parterze. W obiekcie znajdującym się na Nowym Świecie co niedziele odbywa się "ostatnia msza w mieście".

📢 Wypadek na S2 w Warszawie. Ogromne utrudnienia w ruchu. Korek sięga już blisko 9 kilometrów Na wysokości Schroniska na Paluchu doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W wyniku wypadku utworzył się gigantyczny korek, który sięga już prawie 9 kilometrów i obejmuje także tunel Południowej Obwodnicy Warszawy pod Ursynowem. Jak dotąd nie wiadomo, ile potrwają utrudnienia. Wskutek zdarzenia nikt nie poniósł obrażeń.

📢 Tragedia pod Warszawą. W domu jednorodzinnym znaleziono ciała dwóch mężczyzn. Trwa śledztwo prokuratury W poniedziałek 11 grudnia na terenie Piastowa doszło do tragicznego zdarzenia. W jednym z domów jednorodzinnych zlokalizowanych przy ulicy Grunwaldzkiej odnaleziono ciała dwóch mężczyzn. Na miejsce natychmiast wezwano służby. Wstępne informacje wskazywały, że przyczyną ich śmierci mogło być zatrucie tlenkiem węgla. Pomiary strażaków nie wykazały jednak tej substancji. Śledztwo w sprawie prowadzi prokuratura.

Prasówka 12.12 Warszawa: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Warszawie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Strefa Czystego Transportu już od lipca. Co będzie grozić za złamanie przepisów i jak będzie to weryfikowane? Rada Warszawy zdecydowała na czwartkowym posiedzeniu, że od lipca 2024 r. Śródmieście i fragmenty innych centralnych dzielnic miasta objęte zostaną Strefą Czystego Transportu. Temat wzbudza olbrzymie emocje, dlatego poruszaliśmy go już wielokrotnie. Dzisiaj sprawdzamy, co będzie grozić za łamanie przepisów o SCT i w jaki sposób stolica chce to weryfikować?

📢 Warszawiacy oglądają obrady Sejmu w kinie. Tłumy w Kinotece. "Wejściówki rozeszły się w 30 minut" 11 grudnia w warszawskiej Kinotece można oglądać transmisję obrad Sejmu na żywo. Wydarzenie przyciągnęło tłumy. Wszystkie miejsca w sali zarezerwowano w ciągu kilkunastu minut. Sale wypełnione są po brzegi. Szczegóły poniżej. 📢 Pociąg Warszawa - Monachium już kursuje. Pierwszy pojechał bez pasażerów. Smutny absurd na kolei W sobotni wieczór po raz pierwszy w historii wyruszył z Warszawy pociąg IC "Chopin" do niemieckiego Monachium. Pojawił się jednak problem, ponieważ nie zabrał ze stolicy Polski pasażerów. Przewoźnik nie mógł uruchomić sprzedaży biletów. Jak twierdził, wszystkiemu winne są koleje austriackie. Częściowo przyznały się one do całego zamieszania. 📢 Nietypowa interwencja przy Radzymińskiej w Warszawie. ZDM zabezpieczyło głęboką norę i uratowało bobra Nietypowa sytuacja przy ulicy Radzymińskiej w Warszawie. W norze przy drodze zamieszkał bóbr. Wejście do nory znajdowało się tuż obok jezdni, a zapadlisko miało pół metra głębokości. Interweniowali pracownicy Zarząd Dróg Miejskich.

📢 Mieszkanie jak więzienna cela? Internauci wyśmiali absurdalne ogłoszenie na wynajem w Warszawie. "Salon z aneksem sanitarnym" Warunki gorsze niż w więziennej celi? Jeśli nie to przynajmniej porównywalne zaproponowano w jednym z ogłoszeń na wynajem na warszawskim Targówku. W sieci nie zabrakło komentarzy, że to "patowynajem" i żartów na temat mieszkania czy raczej pokoju do wynajęcia. Jest to też jednak niestety smutne podsumowanie rynku w stolicy. 📢 Śmiertelny wypadek na Mazowszu. Nie żyje kobieta. Pięć osób rannych, w tym dzieci Tragedia rozegrała się na drodze krajowej numer 10 w okolicy Sierpca w woj. mazowieckim. W wyniku zderzenia dwóch samochodów zginęła kobieta. Pięć osób zostało rannych, w tym dzieci.

📢 Targi Bożonarodzeniowe w Muzeum Etnograficznym. Jedne z najstarszych w Warszawie. Ręcznie robione produkty, hafty i rzeźby Warszawskie Muzeum Etnograficzne gościło najstarsze targi bożonarodzeniowe. Rękodzieło, tradycyjne ozdoby, regionalne smaki – oferta od ceramiki po fantazyjne broszki. Wystawcy z Ukrainy wzbogacili wydarzenie. Event przyciągnął entuzjastów świątecznego rzemiosła i designu.

