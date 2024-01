Przegląd prasy 13.01.2024 Warszawa. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Warszawy

Warszawska prokuratura podała wstępne wyniki śledztwa dotyczącego pożaru hali produkcyjnej, do którego doszło w czwartek 11 stycznia w Ołtarzewie na Mazowszu. Okazuje się, że do tragicznego zdarzenia doszło najprawdopodobniej w wyniku samozapłonu substancji łatwopalnej, prawdopodobnie rozpuszczalnika, wykorzystywanego do produkcji tworzyw sztucznych. Wskutek pożaru zginęła jedna osoba, dwie zostały ranne.

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Nowe informacje w sprawie „Szpiegowa”. Ratusz chce wyremontować budynek. Część obiektów zostanie zburzona. Miasto w tej sprawie współpracuje z nowym wojewodą. Za kilka tygodni poznamy szczegóły. Rozważany jest remont w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Poradziecka szkoła przy Kieleckiej została przejęta przez miasto. Przekazanie jej Warszawie to była pierwsza decyzja nowego wojewody mazowieckiego. Prezydent Trzaskowski obiecał, że za rok otworzy się tu szkoła specjalna. Tymczasem, udało się nam wejść do środka. Tajemniczy budynek - jak widać na zdjęciach - był opuszczany przez Rosjan w popłochu.

Samochód marki Mercedes wpadł w nocy do zamarzniętego stawu. Służby ratunkowe pracujące na miejscu do ostatniej chwili nie wiedziały, czy w zatopionym aucie nie znajdują się ludzie. Na szczęście kierowcy, który jechał sam, udało się wydostać z pojazdu. 40-latek poinformował policjantów, że chciał sprawdzić, czy lód na stawie jest wystarczająco gruby, by po nim jeździć. Mężczyzna został ukarany mandatem. Do zdarzenia doszło w miejscowości Kroczewo.