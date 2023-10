Przegląd prasy 13.10.2023 Warszawa. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Warszawy

Sąd Okręgowy w Siedlcach umorzył postępowanie w sprawie Tadeusza S., który blisko dwa lata temu zamordował swoją żonę siekierą. Na decyzję duży wpływ miała opinia biegłych, którzy uznali, że mężczyzna jest chory psychicznie i w chwili zabójstwa miał zniesioną zdolność rozpoznania znaczenia swoich czynów. W efekcie 61-latek nie trafi do więzienia, a do zamkniętego zakładu psychiatrycznego.

Pałac Saski, Pałacu Brühla oraz kamienice przy ul. Królewskiej w Warszawie to miejsca wpisane w historyczną pamięć Warszawy. W czwartek ogłoszono wyniki konkursu na koncepcję architektoniczną dla odbudowy tych obiektów. Zwyciężył projekt pracowni WXCA sp. z o.o.

Małgorzata Teodorska niegdyś brylowała na salonach, zachwycała urodą i opędzała się od adoratorów. Zrezygnowała jednak z kariery w telewizji i za zakochanym w niej, bogatym przedsiębiorcą wyjechała do... Dubaju. Teraz ponownie żyje w Polsce, ale nie widać jej już w produkcjach telewizyjnych. Jak potoczyło się życie dawnej ulubienicy widzów „Plebanii”?

W warszawskim Wilanowie doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Nastolatki jadąc we dwie na jednej hulajnodze, zderzyły się z mężczyzną poruszającym się podobnym pojazdem. W wyniku wypadku, ranny 30-latek został przewieziony do szpitala. Nieletnie trafiły w ręce mundurowych.

Po modernizacji parku Akcji "Burza" na warszawskim Mokotowie zniknęły drewniane krzyże powstańcze, ustawione wzdłuż drogi na szczyt kopca przez harcerzy. Zarząd Zieleni poinformował, że zostały one zabezpieczone w magazynie, a nowy projekt parku, nie uwzględniał ich ponownego montażu. Przeciwny takiemu rozwiązaniu jest radny Radosław Sosnowski, który decyzję o zniknięciu krzyży określa mianem "skandalicznej".