Przegląd prasy 13.06.2020 Warszawa, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Warszawy

Prasówka Warszawa 13.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 47. urodziny kultowego Malucha. Tak wyglądał zjazd wiecznie żywych Fiatów 126p w Warszawie 47 lat temu na polskie ulice wyjechał pierwszy egzemplarz Fiata 126p, czyli Malucha. Z tej okazji 13 czerwca w stolicy odbył się okolicznościowy zlot pojazdów tej marki zorganizowany przez członków Komisji Pojazdów Zabytkowych i Fiat 126p Klub Warszawa. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia w naszej galerii. 📢 Tłum warszawiaków nad Jeziorkiem Czerniakowskim. Plażowicze nie pamiętali ani o maseczkach, ani o dystansie Kąpielisko przy Jeziorku Czerniakowskim jest już otwarte. Mieszkańcy stolicy od 10 czerwca mogą korzystać z uroków największego naturalnego zbiornika wodnego w Warszawie, ale w związku z epidemią koronawirusa powinni przestrzegać aktualnie obowiązujących wytycznych sanitarnych. Warszawiacy nie pamiętają jednak o tym, by dystansować się od innych oraz nosić maseczki.

📢 Poseł PiS Jacek Żalek wyrzucony z TVN24 za słowa o LGBT. Prezydent stanął w jego obronie. „LGBT to neobolszewizm" „LGBT to nie są ludzie. To ideologia" - stwierdził poseł Zjednoczonej Prawicy Jacek Żalek w piątkowym programie „Fakty po faktach" na antenie TVN24. Prowadząca rozmowę dziennikarka Katarzyna Kolenda-Zaleska wyprosiła go ze studia. W obronie Żalka stanął prezydent Andrzej Duda, który nazwał LGBT „neobolszewizmem" i dodał: ''Próbuje się nam proszę państwa wmówić, że to ludzie, a to jest po prostu ideologia''.

📢 Prof. Simon: Noście maseczki! Ocalicie 9 mln ludzi Nie jest tak, że mamy opanowaną sytuację. W dalszym ciągu mamy epidemię - ostrzega profesor Krzysztof Simon, ordynator oddziału zakaźnego szpitala przy ul. Koszarowej we Wrocławiu. I apeluje do Polaków: zostać w domu, myć ręce, zachowywać dystans społeczny i nosić maskę, gdzie się da. - Trzeba kontynuować dobre, solidarne postępowanie, aby ratować przed zachorowaniem grupę tych dziewięciu milionów osób, u których może to przebiegać w sposób katastrofalny - mówił w czwartek profesor Simon na antenie TVN24. 📢 Bon 500 plus na wakacje budzi dużo emocji. Cieszą się tylko ci, którzy mają dzieci. Bezdzietni są oburzeni: znowu nic nie dostaniemy 500 plus na wakacje to kolejny nowy projekt, który chce wprowadzić rząd. Tylko jednorazowe wsparcie ma być wypłacane w postaci bonu na każde dziecko. Powody do zadowolenia mają rodziny, które mają dzieci. Jednak nowy pomysł rządu nie podoba się rodzinom bezdzietnym, a także singlom. Są oni oburzeni: znowu nic nie dostaniemy.

📢 Rewolucyjne zmiany w prawie pracy 2020. Przymusowy urlop, ograniczenia socjalnego; co jeszcze na niekorzyść w Tarczy 4.0: 11.06.2020 r. Tarcza Antykryzysowa 1.0 dała pracodawcom narzędzia do ograniczania wynagrodzeń a nawet ułatwiła masowe zwolnienia pracowników, ale to było tylko delikatne preludium, do uprawnień, jakie zyskają oni gdy prezydent wkrótce zapewne podpisze ustawę, uchwaloną już przez Sejm, a znaną pod nazwą Tarczy Antykryzysowej 4.0. Zawiera ona szereg przepisów, które de facto dla wielu regulacji Kodeksu pracy chroniących prawa pracownika wprowadza swoisty „stan wojenny” – zawiesza stosowanie niektórych praw, a inne poważnie ogranicza.

