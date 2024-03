Przegląd prasy 14.03.2024 Warszawa. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Warszawy

Prasówka Warszawa 14.03: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

W jednym z mieszkań na Targówku doszło do bardzo niebezpiecznego zdarzenia. Młoda kobieta kilka razy dźgnęła swojego partnera, a następnie uciekła. W poszukiwaniach sprawczyni wzięło udział kilkanaście załóg policyjnych. Kobietę ujęli strażnicy miejscy, którzy z policjantem zauważyli, jak próbowała wejść do stacji metra. 40-letni poszkodowany trafił do szpitala.