Przegląd prasy 14.06.2020 Warszawa, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Warszawy

Jeśli chcecie wyrobić spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską, zakodować bilet długookresowy lub odwiesić swój bilet, nie musicie już przyjeżdżać do Punktu Obsługi Pasażerów. To POP przyjedzie do Was! Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił mobilne POP-y, które będą podjeżdżały na pętle przy dużych osiedlach. Szczegóły poniżej.

14 czerwca w klubie Iskra na miłośników wegetariańskich smakołyków czekała prawdziwa uczta. W to niedzielne popołudnie odbył się tam bowiem Wege Bazar. Na miejscu można było spróbować dań kuchni tureckiej, perskiej, wietnamskiej, hiszpańskiej oraz koreańską. Było smacznie, kolorowo i bez mięsa! Kliknijcie w zdjęcie, aby przejść do galerii.

„LGBT to nie są ludzie. To ideologia" - stwierdził poseł Zjednoczonej Prawicy Jacek Żalek w piątkowym programie „Fakty po faktach" na antenie TVN24. Prowadząca rozmowę dziennikarka Katarzyna Kolenda-Zaleska wyprosiła go ze studia. W obronie Żalka stanął prezydent Andrzej Duda, który nazwał LGBT „neobolszewizmem" i dodał: ''Próbuje się nam proszę państwa wmówić, że to ludzie, a to jest po prostu ideologia''.