Przegląd prasy 15.03.2024 Warszawa. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Warszawy

Przy budynku fabryki E.Wedel w Warszawie powstaje unikatowe miejsce. Mowa o Muzeum Czekolady, które turyści będą mogli odwiedzić już tej jesieni. Przeniesie się tam również część produkcji. Jak zapowiadają twórcy obiektu, będzie to jedyna taka przestrzeń w Europie Środkowo-Wschodniej. Na czele słodkiej wizytówki miasta stoi Robert Zydel, który przez ostatnie trzy lata kierował Państwowym Muzeum Etnograficznym.

Jeszcze w tym roku powinny ruszyć prace przedprojektowe nad czwartą linią metra. Asumptem do tego są pieniądze, które radni dzisiaj podczas sesji rady miasta mają przesunąć w ramach wieloletniej prognozy finansowej Warszawy. Analizy i prognozy ruchu pasażerskiego przygotowane przez ratusz pokazują, że zapotrzebowanie na tę linię, a przynajmniej jej fragmenty, jest dużo większe niż w przypadku linii trzeciej.

Pomimo fatalnej formy stołecznego klubu Legia Warszawa, Wiśle Kraków otwierają się drzwi do europejskich pucharów. Czy "Biała Gwiazda" wykorzysta swoje szanse, a "Wojskowi" odzyskają formę przed końcem sezonu?

W środę o godzinie 23:00 z Lotniska Chopina w Warszawie wystartował pierwszy rejsowy samolot PLL LOT do stolicy Uzbekistanu - Taszkentu. Rodzime linie będą jedynym przewoźnikiem z Unii Europejskiej, w którego ofercie znajdą się rejsy do kraju w Azji Środkowej. Do najnowocześniejszego miasta w tej części kontynentu podróżni będą mogli polecieć trzy razy w tygodniu. Trasę będą obsługiwać samoloty typu Boeing 737-MAX 8.