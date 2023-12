Przegląd prasy 16.12.2023 Warszawa. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Warszawy

Ciąg dalszy magicznych niespodzianek na Trakcie Królewskim. W piątek 15 grudnia o godzinie 17:00, na fasadzie Pałacu Staszica zainaugurowano innowacyjny video mapping 3D. Wyjątkowy pokaz łączy elementy wizualne z dźwiękowymi, wprawiając spacerowiczów w prawdziwie świąteczny nastrój. Będzie można go podziwiać w każdy weekend, o pełnych godzinach od 17:00 do 21:00. Magicznych wrażeń nie zabrakło także na Skwerze Twardowskiego. Kliknij w zdjęcie i zobacz naszą fotorelację.

Ile zarobi Legia w pucharach? Cztery wygrane, w tym wczorajsza 2:0 i dwie porażki to bilans Legii w tegorocznej fazie grupowej Ligi Konferencji Europy. Ten bilans pozwolił "Wojskowym" zająć w grupie drugie miejsce i awansować do 1/16 finału. Rywala w tej fazie stołeczna drużyna pozna w poniedziałek. Co jeszcze bardzo istotne Legia zebrała sporo punktów do rankingów i zarobiła duże, jak na polskie warunki, pieniądze.

Utrudnienia w kursowaniu metra w Warszawie. W piątek, 15 grudnia, doszło do incydentu z udziałem pasażera na stacji metra Ratusz-Arsenał. W związku ze zdarzeniem występują utrudnienia w kursowaniu pociągów metra M1. Cztery stacje zostały wyłączone z ruchu. Trwa komunikacyjny armagedon, nie wiadomo, do kiedy potrwają utrudnienia. Szczegóły poniżej.