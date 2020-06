Przegląd prasy 16.06.2020 Warszawa, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Warszawy

Absolwenci kierunku finanse i rachunkowość na Akademii Leona Koźmińskiego zarabiają średnio 75 tys. dolarów rocznie. Wynika to z rankingu przygotowanego przez ekonomiczny dziennik „Financial Times”. Z kolei Uniwersytet Warszawski zanotował duży skok w światowym rankingu QS World University Rankings. Szczegóły w artykule poniżej.

Przed południem zarwał się balkon w bloku przy ul. Mehoffera na Białołęce. Metalowa konstrukcja z pierwszego piętra spadła wprost na mężczyznę, który stał poniżej. Został on przewieziony do szpitala.

Do zdarzenia doszło około godz. 13.30. Przed budynkiem Sejmu podpalił się 48-letni mężczyzna. Samopodpalacza od razu zaczęli gasić znajdujący się w pobliżu policjanci wraz z przechodniami. Poszkodowanego przewieziono do szpitala. Szczegóły poniżej.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020 Z JĘZYKA POLSKIEGO 16.06.2020 r. - ARKUSZ I KLUCZ ODPOWIEDZI. Na teście z języka polskiego pojawiły się "Quo vadis" Sienkiewicza i "Artysta" Mrożka. Do napisania uczniowie mieli przemówienie lub opowiadanie twórcze, a nie tradycyjną rozprawkę. Uczniowie we wtorek pisali test z języka polskiego, w środę zmierzą się z matematyką, a w czwartek - z językiem obcym. W tym artykule znajdziecie arkusz i odpowiedzi do egzaminu ósmoklasisty 2020 z języka polskiego oraz relacje i opinie uczniów.