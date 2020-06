Przegląd prasy 17.06.2020 Warszawa, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Warszawy

Od czwartku 18 czerwca 2020 w Warszawie, w niektórych miejscach planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej. Sytuacja dotyczy różnych dzielnic i może być odwołana nawet w ostatnim momencie. Kliknij w zdjęcie, aby przejść do galerii i zobaczyć, w jakich miejscach planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej.

Jak wyglądają postępy w budowie drugiej linii metra na Bemowo? Ratusz poinformował, że tarcze Krystyna i Elisabetta zostały opuszczone do komory startowej stacji Powstańców Śląskich. Natomiast na Bródnie tarcza Anna rozpoczęła drążenie drugiego tunelu. Szczegóły poniżej.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Warszawie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Powstający w centrum stolicy wieżowiec Warsaw UNIT zaczynają pokrywać tysiące płytek przypominających łuski. To tak zwana smocza skóra, która dzięki swojej unikalnej konstrukcji będzie reagować na wiatr przybierając za każdym razem inną, niepowtarzalną formę. Szczegóły w tekście poniżej.

Stacja Filtrów to XIX-wieczny zakład, który na co dzień jest trudno dostępny dla zwiedzających. Okazji do zobaczenia wnętrz tego obiektu jest zaledwie kilka w ciągu roku m.in. podczas Nocy Muzeów. W tym roku ze względu na epidemię koronawirusa impreza się nie odbędzie, ale miejskie wodociągi nie rezygnują z nocnej wycieczki po Stacji Filtrów. Odbędzie się ona już dziś - online! Szczegóły poniżej.

Szkło wystające z ziemi czy pomnik? Na tę chwilę trudno ocenić czy instalacja, która znajduje się na skwerze przy ul. Ordona, to monument upamiętniający lokalną historię. Szczegóły w artykule poniżej.

Operator rowerów miejskich zgłosił wniosek o upadłość. Tymczasem w Zarządzie Dróg Miejskich trwa przetarg na kolejne lata obsługi systemu rowerów miejskich. Dotychczasowy operator wypadł z gry. Zgłosił się jeden chętny, ale jego oferta jest jednak za droga. Dalsza część tekstu poniżej.