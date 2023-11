Przegląd prasy 21.11.2023 Warszawa. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Warszawy

Po sukcesie pierwszego sklepu Lush w Warszawie czeka nas otwarcie kolejnego punktu brytyjskiej marki. Za kilka dni w stolicy oficjalnie zostaną otwarte drzwi drugiego sklepu Lush w Polsce. Kupimy tam słynne, ręcznie robione kosmetyki - bomby do kąpieli, mydełka, perfumy czy szampony i odżywki w kostce.

W Warszawie, 11 listopada zdetonowano niewielki ładunek wybuchowy. Jak donosi PAP, sprawcą jest 38-letnia kobieta z Wrocławia. W jej mieszkaniu znaleziono przedmioty i wizerunki nawiązujące do Al-Kaidy i Państwa Islamskiego. Sprawa jest rozwojowa. Kobieta trafiła do aresztu.

Black Friday 2023 Warszawa. Sklepy w Warszawie przygotowały wiele ciekawych ofert i okazji na wielkie święto zakupów, jakim jest nadchodzący Czarny Piątek, 24 listopada 2023 roku. To największa jesienna okazja zakupowa, zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i internetowych. Wybraliśmy najciekawsze promocje na Black Friday w warszawskich galeriach handlowych oraz innych miejscach. Kliknij w zdjęcie, aby poznać je wszystkie.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Warszawie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Prywatny basen, strefa relaksu, pokoje kąpielowe, oranżeria, podgrzewane schody, ozdobny sufit z zamku nad Loarą oraz strefa SPA i odnowy biologicznej. Taka w wielkim skrócie jest willowa rezydencja na warszawskim Mokotowie, która została wystawiona na sprzedaż. Niegdyś mieszkał w niej ambasador. Wiadomo, ile trzeba mieć na koncie, aby zdobyć klucze do tego pałacu.

Publiczność w Sali Kongresowej ostatni raz była 13 lipca 2014 roku. Wtedy swój koncert zagrała brytyjsko-gruzińska wokalistka Katie Melua. Od tego czasu słynna "Kongresówka" stoi zamknięta. Udało nam się wejść do środka. Mamy też dobrą informację, jest nadzieja na otwarcie Sali Kongresowej.

Po 13 miesiącach obowiązywania buspasa na ulicy Puławskiej, dziś na trasę w końcu wyjechały przegubowe autobusy na linii 739. To ruch w dobrą stronę, ale jeszcze nie całkowite rozwiązanie problemu zatłoczonych autobusów jeżdżących przez Józefosław do Piaseczna. Władze podwarszawskiej miejscowości tłumaczą kiedy będą możliwe kolejne udogodnienia na tej trasie.

Policja uderzyła w narko-biznes na Brzeskiej. Zatrzymano trzy osoby, w tym dwóch handlarzy. Co ciekawe, mężczyźni wpadli dokładnie w tym samym podwórku, w odstępie kilku godzin. W sumie podczas jednego dnia funkcjonariusze przejęli blisko 850 porcji narkotyków.

Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o okradanie swoich partnerek. Pokrzywdzone oszacowały swoje straty na ponad 16 tys. zł. - poinformował w poniedziałek podinsp. Robert Szumiata ze śródmiejskiej komendy policji.

Najdroższy w Polsce, apartament usytuowany na jednej kondygnacji, zostanie sprzedany ponownie? Luksusowy penthouse mieści się w Złotej 44. Latem 2022 roku Rafał Zaorski kupił go za niemal 23 miliony złotych. Teraz chce go sprzedać. Cena? Co najmniej dwa razy tyle.