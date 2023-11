Przegląd prasy 24.11.2023 Warszawa. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Warszawy

Czy to dobry czas na prasówkę? Zobacz, które wiadomości nasi czytelnicy wczoraj czytali najchętniej w Warszawie.

📢 Nasz Nowy Dom. Pani Ania samotnie wychowywała trójkę dzieci w domu bez ogrzewania i łazienki. Ekipa programu odmieniła los rodziny "Nasz nowy dom" to program telewizyjny, który pomaga potrzebującym rodzinom w metamorfozie ich domów lub mieszkań. Osoby te często mieszkają w zapuszczonych, nienadających się do życia lokalach. Tym razem Elżbieta Romanowska wraz z ekipą gościła we wsi Jackowo Włościańskie, gdzie pomogła stanąć na nogi pani Ani. Kobieta jest po dwóch nieudanych związkach, samotnie wychowuje trójkę dzieci. Kliknijcie w zdjęcie i zobaczcie, jak przebiegała metamorfoza jej domu.

📢 Wypadek na stacji Warszawa Śródmieście. Pociąg Kolei Mazowieckich potrącił mężczyznę. Występują ogromne utrudnienia w ruchu Na stacji Warszawa Śródmieście, pociąg jadący w kierunku wschodnim potrącił mężczyznę. Trwa akcja ratunkowa. Na miejscu są wszystkie służby. Poszkodowany trafił do szpitala - przekazał oficer prasowy z Komisariatu Kolejowego Policji asp. sztab. Artur Wojdat. Występują olbrzymie utrudnienia w ruchu kolejowym w kierunku stacji Warszawa Wschodnia.

📢 TT Warsaw - Międzynarodowe Targi Turystyczne. Prawdziwa gratka dla miłośników podróży. Trwa 29. edycja wielkiego wydarzenia Trwa 29. edycja TT Warsaw - jednego z największych wydarzeń dotyczących branży turystycznej i podróżowania w Europie. Międzynarodowe Targi Turystyczne to świetna okazja do zapoznania się z ofertami biur podróży, hoteli, resortów, jak również linii lotniczych. Nie brakuje tu także przedstawicieli agencji turystycznych, organizatorów wycieczek i operatorów transportu. Impreza trwa od 23 do 25 listopada. Poniżej nasza fotorelacja z pierwszego dnia targów, które odbywają się w podwarszawskiej hali Ptak Warsaw Expo.

📢 Sklep w Warszawie wprowadził opłatę za wejście. Miał dość klientów, którzy nic nie kupowali. "To nie darmowa atrakcja dla rodzin" Flora Point to popularne centrum ogrodnicze w Warszawie, które słynie ze swoich świątecznych wystaw. Sklep co roku w okresie Bożego Narodzenia zamienia się w bajkową krainę, która przyciąga tłumy odwiedzających. Wiele osób przychodzi jednak tylko po to, by obejrzeć świąteczne dekoracje, a nie zrobić zakupy. Z tego powodu sklep zdecydował się pobierać opłatę za wejście. Szczegóły poniżej.

📢 Najciekawsze licytacje samochodów w Warszawie i okolicach. Te auta kupicie za grosze. Wśród propozycji perełka motoryzacji Licytacje samochodów osobowych w Warszawie i okolicach, ale też miastach, do których dojazd z Warszawy jest wygodny i szybki. W listopadzie komornicy opublikowali najnowsze oferty, dzięki którym można znaleźć dobre auto za niewielkie pieniądze. Wybraliśmy te najciekawsze. Kliknij w zdjęcie, aby zobaczyć szczegóły, poznać marki samochodów, rok produkcji i cenę wywoławczą. 📢 Szpiegowo. Jakie będą dalsze losy Sobieskiego 100? Miasto czeka na zmiany Szpiegowo nadal czeka na remont i swoją przyszłą funkcję. Miasto zdecydowało się jeszcze przynajmniej przez chwilę odwlec ostateczne decyzje w związku... ze zmianą rządu. Jaki wpływ ma to na losy dawnego osiedla na którym mieszkali radzieccy dyplomaci ze swoimi rodzinami, pracownicy ambasady i przedstawiciele handlowi? Ile potrwa przywracanie budynków do stanu użyteczności?

📢 Morderstwo w Wilanowie. Młoda prawniczka pchnęła nożem 21-letniego partnera. Sąd obniżył jej karę Karolina B., młoda prawniczka z Wilanowa, została nieprawomocnie skazana za zabójstwo swojego partnera na 15 lat pozbawienia wolności. Kobieta miała zadać 21-letniemu Igorowi K. cios nożem. W środę, 22 listopada, Sąd Apelacyjny w Warszawie obniżył jej karę. Wyrok jest prawomocny. Szczegóły poniżej. 📢 Wschodnia Obwodnica Warszawy za szybko nie powstanie. Znamy decyzję sądu. "Kolejne opóźnienia" Wschodnia Obwodnica Warszawy łapie kolejne opóźnienie. Powstanie tej inwestycji to serial, który dorobił się już wielu sezonów. Mimo zwrotów akcji, wciąż na horyzoncie nie widać ostatniego odcinka. Wydawało się, że zbliżamy się do finału, tymczasem wyrok sądu zafundował nam kolejny "sezon". Najgorzej, że nie wiemy kiedy odbędzie się jego premiera.

📢 Zuchwała zasadzka na rynkach finansowych. CBŚP rozbiło gang wyłudzaczy. "Oszukiwali oszukiwanych" Centralne Biuro Śledcze Policji pochwaliło się sukcesem w walce z przestępczością na rynkach finansowych. Służby rozbiły grupę przestępczą, która specjalizowała się w oszukiwaniu osób już wcześniej poszkodowanych na rynkach FOREX i kryptowalut. Członkowie gangu podszywali się pod kancelarie prawne, obiecując odzyskanie utraconych środków. Cały proceder miał na celu wyłudzenie ponad 9 milionów złotych.

📢 Śmiertelny wypadek pod Warszawą. Czołowe zderzenie samochodu osobowego z rowerem. Kierowca jednośladu zginął na miejscu W miejscowości Nowe Grochale doszło do tragedii. W wyniku czołowego zderzenia samochodu osobowego marki Opel z rowerem, śmierć na miejscu poniósł kierowca drugiego z pojazdów. Trwa śledztwo policji i prokuratury, które ma ustalić dokładne okoliczności, w jakich doszło do wypadku.

