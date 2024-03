Przegląd prasy 25.03.2024 Warszawa. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Warszawy

Bieg na Piątkę 2024, Warszawa. W niedzielę, 24 marca, w stolicy odbył się New Balance Bieg na Piątkę, który towarzyszył 18. Półmaratonowi Warszawskiemu. Tegoroczna edycja wydarzenia zgromadziła aż 5 tys. biegaczy! Uczestnicy zmierzyli się z dystansem 5 km. Przejdźcie do naszej fotogalerii, aby zobaczyć zdjęcia.

W 2024 roku Niedziela Palmowa wypada 24 marca. Z tej okazji w wielu parafiach zorganizowane zostały uroczyste procesje. Nie inaczej było na warszawskich Bielanach - o godz. 11 została odprawiona najstarsza Procesja Niedzieli Palmowej, której scenariusz pochodzi z XII wieku.

23 i 24 marca w Warszawie odbywają się Targi Rzeczy Ładnych. Jest to największa wiosenna edycja wydarzenia w historii. W hali EXPO XXI spotkacie aż 310 niesamowitych wystawczyń i wystawców. Co oferują? Między innymi komiksy, obrazy, oryginalną ceramikę, świeże wypieki, przepiękną biżuterię... i wiele więcej!