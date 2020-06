Przegląd prasy 26.06.2020 Warszawa, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Warszawy

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.06.2020, w Warszawie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Burze na Podkarpaciu. Wojewoda prosi o pomoc wojsko, premier Morawiecki weźmie udział w sztabie kryzysowym”?

Prasówka Warszawa 26.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Burze na Podkarpaciu. Wojewoda prosi o pomoc wojsko, premier Morawiecki weźmie udział w sztabie kryzysowym Zgodnie z zapowiedziami meteorologów, nad Podkarpaciem przechodzą właśnie ulewne deszcze i burze. Internauci informują nas o podtopionych domach i drogach. Najtrudniejsza sytuacja jest w pow.: rzeszowskim, przemyskim, przeworskim i łańcuckim. 📢 Rafał Trzaskowski podsumował kampanię wyborczą na placu Zamkowym w Warszawie Piątek to ostatni dzień kampanii prezydenckiej. O północy rozpocznie się cisza wyborcza, która potrwa aż do zamknięcie lokali wyborczych w niedzielę. Dla kandydatów to najbardziej intensywny dzień w kampanii, będą zabiegać o głosy do ostatniej chwili.

📢 Tanie mieszkania na wynajem od miasta. W tym roku miało ich powstać 1,5 tys., wybudują niecałe 500 Rafał Trzaskowski podczas kampanii wyborczej do warszawskiego ratusza zapowiadał, że każdego roku w Warszawie powstanie 1,5 tys. mieszkań na wynajem. Stołeczny ratusz poinformował jednak, że obecnie w stolicy powstaje tylko niecałe 500 lokali na wynajem. W planach jest budowa ok. 650, a w następnych latach przewidywane jest przygotowanie inwestycji na ok. 500 mieszkań. Szczegóły poniżej. 📢 Drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP w całej Polsce. Premier Mateusz Morawiecki zdecydował. O co chodzi? Stopień alarmowy BRAVO-CRP w całej Polsce. Premier Mateusz Morawiecki wprowadził w całym kraju 2. stopień alarmowy BRAVO-CRP. O co chodzi? 📢 Gdzie na weekend z dziećmi w okolicach Warszawy? Coraz wyższe temperatury zachęcają do wycieczek, zwłaszcza wtedy kiedy w domu są dzieci. Warto zapewnić im rozrywkę na świeżym powietrzu i wybrać się gdzieś, gdzie będą mogły zobaczyć coś nowego, przeżyć nową przygodę, odpocząć od miejskiego zgiełku. Okolice Warszawy oferują mnóstwo miejsc do zwiedzania, zabawy i odpoczynku. Oto ciekawe lokalizacje na weekend z dziećmi.

📢 12 krajów w Europie, gdzie wakacje są tańsze niż w Polsce Ceny w polskich kurortach mogą przyprawić o zawrót głowy. Ale kto zdecyduje się na wyjazd zagraniczny, może wydać nieco mniej, nawet wliczając koszt podróży na miejsce. Warto rozważyć wyjazd do miejsc, których dotąd się nie odwiedzało lub wrócić w te, z którymi łączą się dobre wspomnienia. Zobacz, gdzie jest taniej niż w Polsce. 📢 Wypadek autobusu w Warszawie. RMF: Kierowca był pod wpływem amfetaminy. Jest nagranie wypadku [WIDEO] W krwi i moczu kierowcy miejskiego autobusu, który w czwartek spadł z wiaduktu na trasie S8 w Warszawie, wykryto amfetaminę - informuje RMF. Kierowca zeznał tuż po wypadku, że go nie pamięta i że zażył silne leki, ponieważ miał wysoką gorączkę.

📢 Jak głosować? Co jest zakazane? Jakie zasady obowiązują w lokalu wyborczym? Wybory prezydenckie 28 czerwca 2020 będą wyglądały zupełnie inaczej niż głosowania, do których byliśmy dotąd przyzwyczajeni. Wszystko za sprawą epidemii koronawirusa. Jak głosować? Jak przygotować się do wizyty w lokalu wyborczym? Co zabrać ze sobą? Kto nie wejdzie z nami do lokalu? Zobaczcie na kolejnych slajdach zasady, jakie będą obowiązywały podczas niedzielnego głosowania. 📢 Po wakacjach powrót do szkół i na uczelnie. Jest jasna deklaracja premiera Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w czwartek, że od początku września dzieci i młodzież wrócą do szkoły, a na początku października studenci wrócą na uczelnie. Szef rządu podkreślił, że nawet w przypadku drugiej fali pandemii gospodarka nie zostanie zamrożona w takim stopniu, jak do tej pory.

Papież robi porządki w polskim kościele, odsunięty biskup kaliski.