Przegląd prasy 27.02.2024 Warszawa. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Warszawy

Średnia cena mieszkania w Warszawie to już niemal milion złotych. Stawki za metr biją kolejne rekordy. Najdrożej – od lat – jest w Śródmieściu. Ale także Wola i Żoliborz stały się nieosiągalne dla przeciętnego „Kowalskiego”. Co roku za średnią pensję możemy kupić mniejszy wirtualny kawałek mieszkania.

Odkryj humorystyczną stronę lat 90. w Polsce. Zanurz się w nostalgii, przypominając sobie dynamiczną transformację ustrojową, gwałtowny rozwój kultury i muzycznej sceny. Zobacz, co bawiło i nadal bawi nas do łez. Przekonaj się, oglądając najzabawniejsze memy z lat 90.

W piątek, 23 lutego, we wsi Obiecanowo pod Makowem Mazowieckim doszło do tragicznego zdarzenia. 2-latek został potrącony w okolicy swojego domu. Dziecko trafiło do szpitala, jednak lekarzom nie udało się go uratować. Kierowca uciekł, trwają jego poszukiwania. Policja apeluje do osób, które mogą mieć jakiekolwiek informacje dotyczące tego zdarzenia, o pilny kontakt. Szczegóły poniżej.