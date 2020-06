Przegląd prasy 27.06.2020 Warszawa, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Warszawy

Takiego lata jeszcze nie było. Aż 60 procent planujących wakacje zamierza w tym sezonie zrezygnować z wyjazdu i zostać w domu. Powód wydaje się oczywisty - obawiają się o własne zdrowie w związku z epidemią koronawirusa. A jeśli już gdzieś udadzą się w podróż, to nad Bałtyk, choć ceny często zniechęcają do odwiedzin nadmorskich kurortów.

Piątek to ostatni dzień kampanii prezydenckiej. O północy rozpocznie się cisza wyborcza, która potrwa aż do zamknięcie lokali wyborczych w niedzielę. Dla kandydatów to najbardziej intensywny dzień w kampanii, będą zabiegać o głosy do ostatniej chwili.

Dwa mieszkania, działka, w sumie ponad 250 tys zł majątku i kredyt hipoteczny na kwotę 497 tys. zł - to najważniejsze zapisy w oświadczeniu majątkowym prezydenta Andrzeja Dudy. Oświadczenie opublikowano w piątek przed godz. 16. Wcześniej tego samego dnia publikacji domagali się posłowie Platformy Obywatelskiej.