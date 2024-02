Przegląd prasy 28.02.2024 Warszawa. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Warszawy

W Warszawie trwa protest rolników pod hasłem "Marsz Gwiaździsty". Uczestnicy wydarzenia sprzeciwiają się wprowadzaniu Zielonego Ładu oraz napływowi towarów z Ukrainy. Zgromadzenie ma charakter pokojowy, a protest ma pozostać pieszy, bez użycia maszyn rolniczych. Nie obywa się jednak bez utrudnień, nie tylko w centrum miasta, ale też na drogach dojazdowych do Warszawy. Szczegóły poniżej.

Dwaj bracia niedawno opuścili mury zakładu karnego, jednak prędko za nie wrócą, ponieważ ponownie dokonali kradzieży z włamaniem. Jeden z nich myśląc, że nie zostanie rozpoznany, dla zmylenia policjantów założył damską perukę. Szczegóły poniżej.

Przebudowa stacji Warszawa Zachodnia to jedna z największych warszawskich inwestycji. Wracamy do tego tematu regularnie, ponieważ dostajemy liczne zapytania o zakończenie inwestycji. Choć według pierwotnego harmonogramu całość miała zakończyć się z końcem 2023 roku to budowa nadal trwa. Jak długo jeszcze i co dzieje się tam aktualnie?