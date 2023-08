Przegląd prasy 29.08.2023 Warszawa. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Warszawy

Claudia Schiffer to jedna z najpopularniejszych modelek na świecie. Celebrytka w sierpniu tego roku skończyła 53 lata, a wciąż zachwyca zarówno szczupłą sylwetką, jak i gładką twarzą bez zmarszczek. Jak to robi? Nie tylko ciężko pracuje, ale też trzyma się restrykcyjnych zasad. Zdradzamy, jak Claudia Schiffer je i co ćwiczy, a nawet w jaki sposób dba o cerę oraz po co sięga, wykonując makijaż.