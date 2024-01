Przegląd prasy 30.01.2024 Warszawa. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Warszawy

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.01, w Warszawie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Koszmarny wypadek pod Siedlcami na Mazowszu. Jeden z samochodów rozpadł się na pół. Cztery osoby trafiły do szpitala”?

Prasówka Warszawa 30.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Koszmarny wypadek pod Siedlcami na Mazowszu. Jeden z samochodów rozpadł się na pół. Cztery osoby trafiły do szpitala W poniedziałek, 29 stycznia, w Krześlinie na Mazowszu doszło do zderzenia czterech samochodów osobowych. W wyniku wypadku jedno z aut rozpadło się na pół. Jak przekazała Ochotnicza Straż Pożarna we wsi Hołubla, cztery osoby trafiły do szpitala. Szczegóły poniżej.

📢 Zaskakująca Warszawa: 15 nieoczywistych miejsc. Sekretny punkt widokowy, bar z dreszczykiem, unikatowe osiedle i inne atrakcje na weekend Chcielibyście spędzić przyjemny i pełen wrażeń weekend w Warszawie, ale najsłynniejsze atrakcje miasta już wam się przejadły? Żaden problem – zebraliśmy dla was 15 mało znanych, nieoczywistych miejsc w stolicy, które najbardziej warto odwiedzić w czasie wycieczki. To atrakcje dla dorosłych i dzieci, od sekretnych ogrodów i ukrytych punktów widokowych, po mało znane muzea, niezwykłe knajpki, unikalne trasy spacerowe i całkiem nowe miejsca na turystycznej mapie miasta. Przekonajcie się, czym Warszawa może was zaskoczyć! Sprawdźcie, które miejsca nadają się na niepogodę i gdzie możecie wejść zupełnie za darmo.

📢 34-latka okradła warszawską firmę na blisko 600 tysięcy złotych. Pieniądze wydawała na hazard. Kobiecie grozi do 10 lat więzienia Uzależniona od gier hazardowych 34-latka sprzedawała drogocenne przedmioty przywłaszczone z firmy, w której pracowała. Spieniężyła m.in. biżuterię, sztabki złota i złote monety, warte łącznie blisko 600 tysięcy złotych. Kobieta została zatrzymana przez policję, a następnie aresztowana na okres trzech miesięcy. Grozi jej do 10 lat pozbawienia wolności.

Prasówka 30.01 Warszawa: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Warszawie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Katolicy protestowali przed restauracją w Warszawie. Chcą natychmiastowego zamknięcia "bluźnierczego" lokalu W Warszawie odbył się różaniec w intencji zamknięcia restauracji “Madoonna”, która według organizatorów obraża uczucia religijne i profanuje wizerunek Matki Bożej. Wszystko za sprawą niecodziennego wystroju - łączy on bowiem religię oraz popkulturę - na ścianach wiszą obrazy przedstawiające Matkę Boską z twarzą Rihanny czy podobizna Jezusa Chrystusa z Keanu Reevesa.

📢 Pożar domu pod Warszawą. Zginął 56-letni mężczyzna. Akcja gaśnicza trwała całą noc W Milanówku pod Warszawą doszło do pożaru domu jednorodzinnego. Ogień wybuchł na terenie jednej z posesji znajdujących się przy ulicy Piasta, kilka minut po godzinie 1:00 w nocy. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe. Akcja gaśnicza trwała kilka godzin i zakończyła się nad ranem. W trakcie działań, strażacy ewakuowali z płonącego budynku 56-latka. Pomimo reanimacji, mężczyzny nie udało się uratować. 📢 Powodzie na Mazowszu. Bug zalewa kolejne miejscowości. Woda wdziera się do domów. Strażacy walczą z żywiołem Powodzie na Mazowszu. Trwają wzmożone działania służb w związku z niebezpieczną sytuacją na rzece Bug. Woda w wielu miejscowościach przekroczyła zarówno stan ostrzegawczy, jak i alarmowy, dostając się m.in. na teren działek letniskowych i prywatnych posesji. Strażacy tworzą wały z worków z piaskiem, ewakuują też rodziny, których domy grożą zalaniem. Mundurowi wystosowali także liczne komunikaty, w których apelują do mieszkańców o nieprzebywanie na terenach zalewanych.

📢 18. Bieg WOŚP w Warszawie. Mamy zdjęcia uczestników biegu "Policz się z cukrzycą" W Warszawie odbył się 18. bieg “Policz się z cukrzycą” w ramach 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uczestnicy biegu pokonali pięciokilometrową trasę, a cały dochód z pakietów startowych został przeznaczony na zakup pomp insulinowych dla ciężarnych kobiet z cukrzycą. Przejdź do galerii, aby zobaczyć zdjęcia uczestników. 📢 Światełko do nieba 2024. Tak wyglądało zakończenie 32. Finału WOŚP w Warszawie Światełko do Nieba 2024. W niedzielę, 28 stycznia, o godzinie 20:00, tysiące ludzi zapaliły znicze, lampiony i inne źródła światła, aby podziękować Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy za 32. Finał. W Warszawie można było podziwiać także spektakularne pokazy świetlne na błoniach PGE Narodowego. Przejdź do galerii, aby zobaczyć, jak Światełko do Nieba rozświetliło Warszawę!

📢 Morsowanie na Ochocie. Rześka kąpiel w Parku Szczęśliwickim. Zobacz zdjęcia uczestników W parku Szczęśliwickim w Warszawie odbywa się cykl spotkań dla miłośników zimnej wody. Uczestnicy twierdzą, że morsowanie poprawia im odporność, samopoczucie i nastrój. Spotkania odbywają się w każdą niedzielę, w okresie od 14 stycznia do 11 lutego 2024 roku, o godzinie 12:00. Każdy, kto chce spróbować morsowania, może dołączyć do grupy, która zbiera się przy plaży w parku.

