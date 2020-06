Przegląd prasy 3.06.2020 Warszawa, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Warszawy

Prasówka Warszawa 3.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Otwarcie sieciówki Primark w Polsce to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń wśród miłośników zakupów i wyprzedaży. Pierwszy sklep w naszym kraju zostanie otwarty w warszawskiej Galerii Młociny. W mediach społecznościach pojawiała się informacja, że ma to nastąpić w połowie lipca. Sprawdziliśmy, czy za półtora miesiąca zrobimy zakupy w Primarku.

Pandemia COVID-19 w krótkim czasie niezwykle istotnie wpłynęła na nasze życie. Niektóre obostrzenia i zakazy mogą zostać z nami już na zawsze. Upadające biznesy czy oszczędności w miejskich inwestycjach to tylko niektóre z cech Warszawy "po koronawirusie". A może wśród efektów pandemii można doszukać się również pozytywów? Przejdź do galerii, by zobaczyć, co koronawirus zmienił w Warszawie.