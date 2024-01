Przegląd prasy 7.01.2024 Warszawa. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Warszawy

Czy jedno z najpopularniejszych miejsc stolicy w sezonie wiosenno-letnim się zmieni? Ruszyły tam prace remontowe z ciężkim sprzętem nad brzegiem Wisły. Jak mówi nam Zarząd Zieleni chodzi o odświeżenie miejsca, a nie zmienianie go. Trwają przygotowania by nad Wisłą wkrótce znów mogli bawić się tu mieszkańcy.

W święto Objawienia Pańskiego, zwanym też potocznie Trzech Króli, po raz kolejny spotkali się biegacze na warszawskim Bródnie. Kilkadziesiąt osób brało udział w cyklicznym wydarzeniu "parkrun Warszawa - Bródno". Niezależnie od pogody lokalna społeczność spotyka się by aktywnie spędzać czas i zachęcać do tego innych. Nie tylko biegaczy. Na czym to polega?