Przegląd prasy 7.09.2023 Warszawa. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Warszawy

Plac przed Urzędem Dzielnicy Ursynów zostanie odbetonowany. Mieszkańcy, czekający na załatwienie sprawy w urzędzie, będą mogli za około dwa miesiące zrobić to w otoczeniu zieleni. Do końca października w tym miejscu pojawią się drzewa, krzewy i ławki. Szczegóły poniżej.

Konserwator ubolewa, miasto chciało chronić, a społecznicy protestowali. Skoro nikt nie jest zadowolony z rozbiórki przedwojennego gmachu przy ul. Rozbrat 44 to dlaczego do niej doszło? Kto ponosi za to odpowiedzialność i jaką naukę możemy z tej sytuacji wynieść. Bo Warszawy nie stać na to, żeby tracić kolejne przedwojenne budynki.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej kończy działalność nad Wisłą i przenosi się do nowej siedziby w centrum Warszawy. W związku z tym miasto zaplanowało specjalny program wydarzeń. Pytamy, jakie są dalsze plany względem pawilonu nad Wisłą, gdzie obecnie mieści się ta instytucja.