Przegląd prasy 7.10.2023 Warszawa. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Warszawy

W piątek w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga odbyła się trzecia rozprawa w sprawie zabójstwa 31-letniego Damiana Biskupskiego. Do brutalnej zbrodni doszło w kwietniu ubiegłego roku, w jednym z domów w podwarszawskich Ząbkach. Do zamordowania 31-latka przyznał się Rajmund M., który w obstawie policyjnej, został doprowadzony na salę rozpraw. Proces na wniosek matki ofiary od początku jest jawny. Kobieta chce wierzyć, że przed sądem zostanie ujawnione czy w zabójstwie jej syna nie uczestniczyło więcej osób albo czy nie doszło do zacierania kluczowych śladów. Jaki będzie finał tej szokującej sprawy?