Przegląd prasy 7.09.2020 Warszawa, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Warszawy

Awaria w stołecznej oczyszczalni nie była wynikiem celowego działania - do takiego wniosku doszła prokuratura - czytamy w poniedziałkowej "Rzeczpospolitej". Tuż po awarii stołeczni urzędnicy sugerowali, że awaria rur przesyłowych może być wynikiem sabotażu lub nawet ataku terrorystycznego. W poniedziałek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że powołał specjalną komisję, która zbada przyczyny kolejnej awarii.

Jedni zwlekali czekając na bon turystyczny 500 plus, inni bo chcieli wyjechać tam gdzie inni, ale tłumy to minimalizacja bezpieczeństwa i ogromne ryzyko. Co innego teraz, gdy wszyscy wrócili do domów i we wrześniu, przy całkiem niezłej pogodzie, można wybrać się w dowolne miejsce z gwarancją minimalizacji ryzyka. Urlop we wrześniu w czasach nowej normalności - to może więc być to!