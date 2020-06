Przegląd prasy 8.06.2020 Warszawa, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Warszawy

Prasówka Warszawa 8.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Nowy Skwer Sportów Miejskich pod nazwą TARAS PSW to wielofunkcyjna przestrzeń do rekreacji i wypoczynku w parku Świętokrzyskim. Mieszkańcy mogę zarówno trenować sporty miejskie, jak i odpoczywać. Do dyspozycji są m.in. skatepark, stoły do gry w ping-pong, stoły do gier planszowych i hamaki. Szczegóły w artykule poniżej.

Długiej majówki w tym roku przez koronawirusa praktycznie nie było - inauguracja weekendowych urlopów przeniosła się więc na czerwiec i doskonałą ku temu okazję przynosi rozpoczynający się tydzień - 11 czerwca Boże Ciało, plus jeszcze trzy dni na odpoczynek. Gdzie? Polacy jak jeden mąż i żona najbardziej spragnieni są polskiego morza...